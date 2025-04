Giubileo degli adolescenti a San Pietro in memoria di papa Francesco

San Pietro sold out per il Giubileo degli adolescenti in memoria di papa Fran...

San Pietro sold out per il Giubileo degli adolescenti in memoria di papa Fran...

Una messa storica per un pontefice amato

La Basilica di San Pietro ha accolto un’affluenza straordinaria in occasione del Giubileo degli adolescenti, celebrato in suffragio di papa Francesco, recentemente scomparso. Oltre 200mila fedeli si sono riuniti per rendere omaggio al pontefice, testimone di una Chiesa aperta e misericordiosa. La messa, officiata dal cardinale Parolin, ha visto una partecipazione massiccia non solo nella piazza, ma anche lungo via della Conciliazione, dove i fedeli hanno atteso con fervore l’inizio della celebrazione.

Un messaggio di misericordia e perdono

Nell’omelia, il cardinale Parolin ha sottolineato l’importanza del messaggio di papa Francesco, che ha sempre invitato a chinarsi con tenerezza verso i più fragili. “Papa Francesco è stato un testimone luminoso di una Chiesa che guarisce con il balsamo della misericordia”, ha affermato Parolin, richiamando l’attenzione sulla necessità di riconoscere l’altro e di praticare il perdono reciproco. Questo messaggio risuona particolarmente forte in un momento in cui il mondo ha bisogno di unità e comprensione.

Un abbraccio dal Cielo

Al termine della funzione, un lungo applauso ha riempito l’aria, segno tangibile dell’affetto e della gratitudine dei presenti. “A voi, a noi tutti, al mondo intero, Papa Francesco rivolge il suo abbraccio dal Cielo”, ha concluso il cardinale, evocando l’immagine di un pontefice che continua a ispirare e a guidare anche dopo la sua dipartita. La celebrazione ha rappresentato non solo un momento di commemorazione, ma anche un’opportunità per riflettere sui valori di amore e misericordia che papa Francesco ha sempre promosso.