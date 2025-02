Un brindisi al tramonto in una jacuzzi nella neve, una cena esclusiva in un ristorante per due, un’escursione romantica con i lama.

Per il 2025, San Valentino si veste di glamour con otto esperienze uniche tra montagne innevate, spa di lusso e atmosfere da sogno.

Livigno, Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort Snow by Susy Mezzanotte

Benessere glaciale a Livigno. Nella Snow SPA Experience dell’Hotel Lac Salin, il romanticismo si scalda tra le mura di neve. Un bagno caldo sotto le stelle, un rituale di coppia nella private spa e una cena gourmet al ristorante Stua da Legn trasformano San Valentino in un’esperienza indimenticabile.

https://www.lacsalin.com/it/hotel-livigno-con-spa/snow-spa-experience

Cena nel ristorante più piccolo del mondo. A Kufstein, il ristorante Auracher Löchl è una perla intima: 15 mq, un solo tavolo, vinili vintage e una vista suggestiva sulle case medievali. Un’esperienza esclusiva tra sapori tirolesi e lume di candela.

https://www.kufstein.com/it/kufstein/info/piccolo-ristorante-su-di-un-ponte-al-mondo.html

Chalet nel bosco ed escursione con i lama. All’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo, lusso e natura si incontrano in una spa di 6.000 mq e suite con piscina privata. Per un tocco di avventura, un’escursione sulla neve con i lama regala momenti divertenti e romantici.

https://www.residence-mirabell.com/it

Relax e coccole all’Aqua Dome in Tirolo. Piscine futuristiche sospese tra le Alpi, idromassaggi e saune avvolgono gli innamorati in un abbraccio di benessere. L’Aqua Dome è il rifugio perfetto per chi cerca un San Valentino rilassante e rigenerante.

www.aqua-dome.at

Ristorante Elephant, entrance, by Mattia Aquila

Love & gourmet all’Hotel Elephant di Bressanone. Una cena stellata firmata dallo chef Mathias Bachmann, un soggiorno in suite con vista sulle montagne e una spa ricavata nelle antiche scuderie. L’Hotel Elephant accoglie gli innamorati tra lusso e sapori raffinati.

https://www.hotelelephant.com/it

Gardena di Ortisei By Fiorenzo Calosso

Cupido tra gourmet e spa a Ortisei. Nella Suite Chalet Seceda dell’hotel Gardena Grödnerhof, dettagli di lusso e sauna privata creano un’atmosfera esclusiva. Il ristorante Anna Stuben, guidato dallo chef Reimund Brunner, e un massaggio di coppia completano il soggiorno perfetto.

www.gardena.it

Purmontes, cavalli winter by Manuel Kottersteger

San Valentino a cavallo nei boschi di Brunico. Al Luxury Chalet Purmontes, una romantica cavalcata sulla neve si unisce a una notte in chalet con piscina privata, idromassaggio e un ristorante esclusivo con soli cinque tavoli. Un’esperienza unica per gli amanti della natura e del comfort.

https://www.winklerhotels.com/it/sporthotel/hotel-con-maneggio

Day Spa di coppia al Tyrol di Selva di Val Gardena. Una giornata di relax all’Hotel Tyrol con accesso alla spa alpina, pranzo healthy firmato dallo chef stellato Alessandro Martellini e un massaggio rigenerante. Un San Valentino all’insegna del benessere.

www.tyrolhotel.it

E per chi ama stupire, perché non optare per un weekend in una spa esclusiva o un viaggio last-minute in una capitale romantica? Tra regali personalizzati, cene a lume di candela e sorprese fashion, San Valentino diventa l’occasione perfetta per celebrare l’amore con stile. Perché, in fondo, il vero lusso è condividere momenti unici con la persona giusta.