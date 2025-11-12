San Vito dei Normanni, tragico incidente nella notte: muore 20enne

Tragedia nella notte a San Vito dei Normanni, nel Brindisino: un’auto ha sfondato un muretto finendo in un giardino privato. Morto un ragazzo di 20 anni.

Intorno alle ore 23.30, un’auto, una Fiat 500 Abarth, ha sfondato il muro perimetrale di una villa, finendo la sua corsa nel giardino della stessa. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi sia le forze dell’ordine, al fine di stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto anche il personale Pissta per la bonifica dell’aera coinvolta.

Nella notte un’auto ha sfondato un muretto finendo nel giardino di una villa tra San Vito dei Normanni e Mesagne. A bordo della Fiat 500 Abrath un ragazzo di 20 anni. Vano ogni tentativo di rianimare il giovane da parte dei soccorritori, che quindi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato inoltre necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La salma del 20enne è già stata restituita alla famiglia.