Negli ultimi anni, gli episodi di auto che percorrono tratti autostradali contromano stanno diventando sempre più frequenti, rappresentando una delle situazioni più pericolose per chi si trova alla guida. Errori di distrazione, manovre azzardate o improvvisi colpi di panico possono trasformare pochi secondi in tragedie evitabili. L’ultimo caso registrato lungo la A4 Milano-Torino ha riportato l’attenzione su un problema grave, dove solo la prontezza e la lucidità di un conducente hanno impedito una possibile strage.

Terrore in autostrada, auto contromano e manovra in extremis per evitarla

Attimi di terrore sull’autostrada A4 Milano-Torino nel pomeriggio di sabato 8 novembre, quando un’auto ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia. L’episodio, avvenuto tra gli svincoli di Rondissone e Chivasso Est, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia se non fosse stato per la rapidità di reazione di un altro automobilista.

A bordo del veicolo che ha evitato l’impatto c’era una famiglia diretta verso Torino: madre, padre e figlia adolescente che, grazie alla prontezza del conducente, sono riusciti a scansare la Fiat Punto lanciata contromano a grande velocità.

Terrore in autostrada, auto contromano: caccia al conducente e video virale sui social

La scena, ripresa dalla dashcam installata sull’auto della famiglia, è stata poi pubblicata sui social, suscitando sconcerto e indignazione. Le immagini mostrano chiaramente la Punto bianca procedere nel verso opposto, mentre gli altri veicoli cercano di evitarla. Dopo lo spavento, la famiglia ha immediatamente contattato il 112 per segnalare l’accaduto.

La Polizia Stradale di Novara ha avviato le indagini per identificare il responsabile, che potrebbe aver lasciato l’autostrada uscendo sempre contromano da uno degli svincoli. Al momento il conducente non è ancora stato rintracciato, ma le registrazioni video e le telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi utili per risalire alla sua identità.