Un grave incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, si è verificato sulla Statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari: un’auto contromano si è scontrata frontalmente con un furgone, provocando la morte dei due conducenti e il ferimento grave di un terzo uomo.

Coinvolti nell’impatto un furgone Iveco Daily, appartenente a un’azienda di arredamento, e una Peugeot station wagon. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe imboccato la carreggiata contromano, percorrendo un tratto della strada in senso opposto prima di scontrarsi con il veicolo che sopraggiungeva.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi, che stanno effettuando le indagini per chiarire la dinamica dello scontro. Le autorità stanno valutando se la tragedia sia stata causata da una distrazione del conducente o da un eventuale errore nella segnaletica.

Come riportato da Palermo Today, a perdere la vita sono stati il 40enne Francesco Celauro, alla guida del furgone, e il 61enne Francesco Cascino, conducente della station wagon. Il terzo coinvolto, un collega di Celauro di 39 anni, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso a causa della gravità delle lesioni riportate.