Un 81enne è stato sorpreso a percorrere contromano l’autostrada A32, rischiando di provocare un grave incidente. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato il peggio, bloccando l’anziano prima che si verificassero conseguenze drammatiche.

Sicurezza stradale e prevenzione: il problema degli incidenti contromano

L’incidente sfiorato sulla A32 riaccende il dibattito sulla guida degli anziani, già al centro di altre vicende tragiche a Torino e in Lombardia nelle settimane precedenti.

Esperti e autorità chiedono controlli più rigorosi e valutazioni periodiche delle capacità alla guida, soprattutto per chi si mette al volante di veicoli ad alta velocità.

“Oggi, grazie all’intervento dei carabinieri, che ringraziamo, sulla A32 non ci sono stati incidenti, ma in altre circostanze le conseguenze sono state drammatiche. La sicurezza stradale deve essere al primo posto”, ha commentato la senatrice di Italia Viva, Raffaella Paita.

Parallelamente, alcune società autostradali stanno testando soluzioni tecnologiche per prevenire ingressi contromano, come barriere automatiche, sensori e sistemi di allerta per i conducenti. Il crescente numero di episodi, secondo l’Osservatorio Asaps-Sapidata, indica un trend in aumento: solo nei primi sei mesi del 2025 si sono registrati 56 casi documentati di veicoli contromano, con almeno nove vittime.

Torino, 81enne percorre l’A32 contromano: fermato dai carabinieri

Alle prime luci dell’alba del 16 agosto, un uomo di 81 anni ha percorso contromano la corsia di sorpasso a sinistra sull’autostrada A32, tra Avigliana e Rivoli, in provincia di Torino. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha prontamente bloccato il veicolo posizionandosi frontalmente, con sirena e lampeggianti attivati, fermando il traffico per permettere all’anziano di invertire la marcia in sicurezza.

L’automobilista aveva imboccato l’autostrada all’entrata di Rivoli; a seguito dell’intervento, la sua patente è stata ritirata e il mezzo sottoposto a sequestro. L’episodio si inserisce in una serie di casi simili verificatisi nelle ultime settimane, spesso culminati in tragedia.