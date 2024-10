Dopo otto mesi di assenza dai social per dedicarsi a un periodo di riflessione artistica, Sangiovanni è riapparso su Instagram in corrispondenza della data del concerto previsto al Forum di Milano. È stato lui stesso a ricordare questo evento. “Oggi ci sarebbe dovuto essere il nostro concerto al Forum. Ultimamente ho riflettuto su come sarebbe stato, immaginando voi lì con me a cantare i brani inediti. Il percorso che ho intrapreso mi ha portato a riconsiderare la mia vocazione e il mio amore per la musica, e sento il desiderio di ricominciare a creare. Durante questo periodo, ho trovato difficile entrare in studio e concentrarmi sulla musica; avevo bisogno di un distacco. Tuttavia, alla fine di agosto, sono tornato in studio e l’esperienza è stata davvero gratificante. Senza alcuna pressione, solo per il puro piacere di suonare. Era da tempo che non provavo questa sensazione. Mi sento rinato, perché comincio a realizzare che la musica può ancora occupare un ruolo importante nella mia vita, ed è una grande opportunità”.

Ha poi proseguito: “Comunque, eccomi qui; volevo inviarti un abbraccio. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma sentivo il bisogno di esprimere la mia gratitudine a chi mi è stato vicino in questo periodo, grazie di cuore. Ho risolto molte questioni, altre devo ancora comprenderle, ma sapere di avere qualcuno al mio fianco mi dà conforto. Ogni tanto ascolto il mio album e devo ammettere che mi trasmette sempre una bella energia, nonostante sia nato in un momento difficile. Mi piacerebbe condividere con voi quelle canzoni, e chissà, forse anche altre. Prima o poi accadrà… Sto riscoprendo un percorso da seguire e, dopo un lungo tempo, iniziano a delinearsi nuovi obiettivi e sogni”.

Riusciremo a sentire il nuovo disco di Sangiovanni? E soprattutto, ci sarà ancora qualcuno pronto ad ascoltarlo?