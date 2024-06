Sanità: Braga (Pd), 'per Mediobanca cresce guadagno privata, dl Meloni spot elettorale'

Sanità: Braga (Pd), 'per Mediobanca cresce guadagno privata, dl M...

Sanità: Braga (Pd), 'per Mediobanca cresce guadagno privata, dl M...

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "La spesa per la sanità pubblica diminuisce, i guadagni per quella privata aumentano (70 mld di €), crescono le assicurazioni sanitarie private. Lo dice Mediobanca. Siamo dietro ai grandi paesi europei. Il decreto fuffa di Meloni non cambia nulla, è...