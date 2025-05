Sanità: Fontana, 'mantenere alta attenzione su sclerosi multipla, aspetti clinici ed emotivi'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - “Mantenere alta l’attenzione su una patologia complessa e invalidante del sistema nervoso centrale che, pur manifestandosi in forme e modalità differenti, condiziona in maniera permanente la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante la ri...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Mantenere alta l’attenzione su una patologia complessa e invalidante del sistema nervoso centrale che, pur manifestandosi in forme e modalità differenti, condiziona in maniera permanente la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante la ricerca scientifica abbia compiuto notevoli passi in avanti per rallentarne la progressione e contenerne la gravità, la diagnosi resta un momento delicato per il paziente e per i suoi familiari.

Risulta pertanto imprescindibile considerare non solo gli aspetti clinici, ma anche la sfera emotiva delle persone affette da sclerosi multipla”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio all’Associazione nazionale sclerosi multipla in occasione della celebrazione della 'Giornata mondiale della sclerosi multipla 2025' a Palazzo Montecitorio.

“Queste ultime, oltre al supporto psicologico, devono poter contare su un’informazione completa e trasparente -sottolinea Fontana- che consenta loro di acquisire piena consapevolezza della propria condizione, delle possibili evoluzioni, delle opzioni terapeutiche disponibili e, soprattutto, della gestione dei sintomi, al fine di assicurare una qualità della vita dignitosa. In questa direzione si muove il lavoro encomiabile dell’Aism, e di tutte le persone che vi operano con dedizione, punto di riferimento indispensabile per l’intera comunità, cui va il mio sincero apprezzamento per l’instancabile attività di assistenza, orientamento e tutela dei diritti che svolge da oltre cinquant’anni. Su questi temi l’impegno del Parlamento è forte e costante".

"Ricordo a tale proposito -conclude Fontana- che, con una maggioranza ampia e trasversale, lo scorso novembre la Camera ha approvato quattro mozioni, volte tra l’altro a migliorare la presa in carico, garantire l’accesso tempestivo alle cure e incoraggiare politiche inclusive in ambito lavorativo e sociale. L’incontro di oggi si inserisce pienamente in questo percorso, richiamando tutti noi al dovere inderogabile di proteggere la salute e il benessere di ogni individuo, in particolare dei più fragili e vulnerabili”.