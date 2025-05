Sanità: Moretti (Pd), 'italiani rinunciano a cure e governo sta a braccia conserte'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “La fotografia scattata dall’Istat nel suo rapporto annuale è allarmante : un italiano su dieci rinuncia alle cure a causa delle liste di attesa infinite . Il risultato è quello di una popolazione dove il diritto alla salute si comprime mentre si allunga la vecchiaia ma non la speranza di vivere bene .La sanità pubblica è in crescente affanno e il governo resta a braccia conserte: è una situazione gravissima.

In più , per testimoniare ancora una volta la totale noncuranza della destra sulla sanità, l’Italia si è astenuta sul Piano pandemico varato dall’Oms, in perfetta linea con il sovranismo sanitario e le follie dei no vax , come se il Covid non ci avesse insegnato nulla . La sanità pubblica è uno dei fondamenti della nostra Costituzione ma forse i ministri di questo governo hanno giurato su qualche altro testo, perché il loro disinteresse è totale". Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.