Sanità, Murelli (Lega): "Nuovo sistema garanzia Lea misurerà gap tra Nord e Sud"

Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) – "Per garantire un'equità di accesso alle cure nel Ssn in termini di qualità delle stesse, misurabilità e giustizia, si deve rinnovare il nostro sistema. In legge di Bilancio sono stati fatti dei cambiamenti importanti ed è stato introdotto un nuovo sistema dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Per poter avere accesso diretto e rispecchiare quelle che sono le esigenze dei cittadini è un sistema che deve essere implementato e quindi non avrà purtroppo ripercussioni a breve termine, ma nel lungo termine porterà sicuramente dei cambiamenti importanti, perché il Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea permetterà la misurabilità in modo tale che gli indicatori possano misurare effettivamente delle disomogeneità, dei gap, sui diversi territori tra Nord a Sud, ma soprattutto a livello interregionale, tra le diverse aziende sanitarie locali". Lo ha detto la senatrice della Lega Elena Murelli, segretario di Presidenza del Senato, membro della X Commissione Affari sociali, lavoro e sanità del Senato in occasione di un incontro promosso oggi a Roma da Salutequità dal titolo "Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea", con i principali stakeholder, per richiamare l’attenzione sul fatto che la valutazione delle performance non basta, ma servono interventi tempestivi e decisivi sulle Regioni per ristabilire l’effettiva applicazione dei Lea laddove non sono garantiti.

"Tra coloro che vivono ogni giorno le criticità del Ssn, oltre ai professionisti sanitari ci sono le Associazioni dei pazienti", il cui ruolo verso una sanità partecipata "nei tavoli del Ministero della Salute è diventato un tema rilevante". Non a caso, "grazie a un emendamento inserito in legge di Bilancio 2025, e approvato, le associazioni dei pazienti – ricorda Murelli – potranno prendere parte ai processi decisionali in materia di salute. Come prima firmataria della proposta di legge in Senato sono davvero orgogliosa. La voce dei cittadini potrà finalmente essere ascoltata e far emergere le criticità del sistema nelle diverse regioni", conclude.