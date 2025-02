Non c’è Sanremo senza polemica. Sono emerse delle intercettazioni tra Fedez e Luca Lucci, capo ultrà del Milan attualmente agli arresti domiciliari. La risposta di Carlo Conti: “Non è indagato e io non sono un giudice!”.

E’ polemica al Festival di Sanremo 2025 per le intercettazioni emerse poco fa tra il rapper Fedez e il capo ultrà del Milan attualmente agli arresti domiciliari, Luca Lucci. Ma cosa è stato svelato da Repubblica?

Sembra esserci stata una mediazione da parte di Luca Lucci, per evitare che Fedez finisse nei guai a seguito della rissa con Cristiano Iovino. Il rapper milanese, in un messaggio, gli avrebbe scritto: “Ti vengo a trovare in sti giorni e ti porto un regalo”. Lucci avrebbe replicato: “Abbiamo solo obblighi morali io e te, e basta”.

Cosa è accaduto in conferenza stampa

Nella conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2025 è stato riportato alla luce quanto accaduto a Fedez, ed è stato chiesto a Carlo Conti e alla Rai se ritengano opportuno far esibire il rapper con la canzone Battito alla luce di queste nuove intercettazioni.

La risposta di Carlo Conti

Così Carlo Conti: “Faccio il direttore artistico, non sono un giudice per fortuna, mi occupo di canzoni”. Quanto a Fedez, Fabrizio Casinelli ha dichiarato: “Siamo in uno Stato di diritto, esiste la presunzione di innocenza. Se non dovesse essere così, ci saranno i provvedimenti ma per il momento mi sembra che la situazione sia questa”.

Sulla rissa tra Fedez e Iovino, Conti ha dichiarato: “Non può essere una discriminante per eliminare o no una persona visto che non è stato condannato. Per quanto riguarda il regolamento del Festival starà alla singola persona. Come ha fatto Emis Killa.

Anche Emis poteva continuare a essere qua in gara perché non aveva niente che fosse contro il regolamento del Festival. Ha ritenuto opportuno ritirarsi per sua tranquillità. Fedez farà quello che ritiene opportuno fare”.