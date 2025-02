Roberto Vannacci sarà presente a Sanremo, ma non come ospite Rai. Il generale aveva annunciato la sua partecipazione al Festival, precisando che sarebbe stato tra il pubblico dell’Ariston per assistere alla terza serata. La Rai ha prontamente chiarito di non averlo invitato e di non essere coinvolta nel suo ingresso.

Vannacci a Sanremo per la terza serata. La dichiarazione della Rai

“Non l’abbiamo invitato noi, non è un biglietto omaggio della Rai“, ha commentato così i dirigenti in Conferenza Stampa.

Vannacci, eurodeputato della Lega, è stato invitato dall’associazione culturale “Sanremo Incontra“ per presentare il suo libro al Casinò di Sanremo il 14 febbraio.

“La regia non ha indicazioni di inquadrare questo o quello. Vale la stessa regola per Roberto Vannacci, di cui la Rai non sa assolutamente nulla riguardo al suo accesso in sala“, ha confermato il direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, Marcello Ciannamea.

Questa sera, oltre al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che sarà presente per la presentazione di un francobollo dedicato al Festival, il direttore ha aggiunto che non ci sono altri esponenti politici.

Roberto Vannacci a Sanremo 2025: le sue parole

“Io a Sanremo? È la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova. Di solito non lo seguo nemmeno in tv ma stavolta sono stato invitato da Sanremo incontra”, aveva raccontato lo stesso Vannacci alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora.

Vannacci ha dichiarato di non voler fare esibizionismo o spettacolo, ma di voler semplicemente godersi il Festival. D’altro canto, il Partito Democratico ha criticato la sua partecipazione, accusandolo di aver organizzato una “operazione” volta a sfruttare la visibilità mediatica della manifestazione per diffondere un messaggio divisivo e reazionario.