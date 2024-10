Nel programma di Caterina Balivo, “La Volta Buona”, si discute frequentemente dell’imminente Festival di Sanremo 2025, che sarà guidato da Carlo Conti. Il presentatore ha iniziato a fornire alcune anticipazioni sul suo show, previsto tra qualche mese, ma la rivelazione dei nomi degli artisti in gara richiederà ancora del tempo. Il noto critico musicale Luca Dondoni ha condiviso le sue opinioni sui cantanti che potrebbero essere in lizza.

Le sue valutazioni

Riguardo al Festival di Sanremo e ai potenziali partecipanti, Dondoni ha commentato: «Al Bano e Romina Power? Non sono sicuro. Penso che Tommaso Paradiso abbia buone possibilità di essere presente, allo stesso modo di Elodie, che potrebbe anche lei competere. Alessandra Amoroso non è tra i nomi che vedo, ma non escluderei una sua partecipazione. Anna, dopo il successo della scorsa estate, ha davvero bisogno di affermarsi oltre il fenomeno estivo e Sanremo potrebbe rappresentare l’opportunità giusta. Anche per lei ci sono buone probabilità. Per quanto riguarda Tiziano Ferro, non credo sarà della partita.»

Il cast perfetto

Recentemente, nei social media si è diffusa una lista di artisti considerati per partecipare al Festival di Sanremo 2025. Tra i nomi proposti figuravano: Madame, Giorgia, Rocco Hunt, Elodie, Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, Francesca Michielin, Coma Cose, Olly, Rkomi, Gaia, Bresh, Noemi, Mida, Petit, Benji e Fede, Boomdabash, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Gianluca Grignani, Massimo Ranieri, Al Bano e i Ricchi e Poveri.