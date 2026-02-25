Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, Arisa ha raccontato le proprie emozioni per il suo ritorno a Sanremo, raccontando anche di avere la sindrome dell’impostore.

Sanremo 2026, il ritorno di Arisa

Arisa è tra i 30 Big in gara alla 76esima Festival di Sanremo con il brano “Magica favola“. La cantante è stata ospite di Caterina Balivo a “La volta buona”, dove ha appunto parlato del suo ritorno sul palco dell’Ariston, dove ricordiamo, ha già vinto due volte, nelle Nuove Proposte e nei Big: “sono tornata a Sanremo come volevo, sto bene, una bellissima esperienza.

E’ sempre bello Sanremo perché ti dà la possibilità di una condivisione diretta. Prima di esibirmi ho ripassato la canzone fino alla fine, nella speranza di non dimenticarmi le parole… come invece mi è accaduto e ci soffro ancora.”

Sanremo 2026, Arisa: la rivelazione choc sulla “sindrome dell’impostore”

Sempre ospite de “La Volta Buona“, Arisa ha parlato della sindrome dell’impostore. Ecco le sue parole a Caterina Balivo: “Sanremo non è una gara. L’ho desiderato tanto. Voglio cantare e presentare la mia canzone. Ho sempre paura di non saperla gestire, non essere all’altezza. La sindrome dell’impostore è tremenda.” La cantante, come detto, ha sempre paura di dimenticarsi le parole delle canzoni.