Ieri sera, martedì 24 febbraio 2026, è andata in scena la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i 30 Big in gara anche Arisa, che ha portato sul palco il brano “Magica Favola”. La cantautrice genovese è apparsa davvero in splendida forma e visibilmente dimagrita. Quel è il suo segreto?

Sanremo 2026, l’incredibile trasformazione fisica di Arisa: quanto è dimagrita la cantante?

Arisa è una dei 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ieri sera, la cantautrice genoana, si è classificata nelle prime cinque posizioni con la sua “Magica Favola“. L’arista è scesa dalla scalinata indossando uno splendido vestito arricchito da ben 1.300 gocce di cristallo di Des Phemmes ma, a colpire, è stata la sua splendida forma fisica. Rispetto ad esempio a quanto vinse, nella categoria Nuove Proposte, col brano “Sincerità”, ovvero nel 2009, il cambiamento fisico è evidente. All’epoca Arisa infatti era tra i 72 e i 75 chili, oggi invece siamo sui 53 chili. Ma, come ha fatto la cantante ha perdere circa 20 chili? Qual è il suo segreto?

Sanremo 2026, Arisa è dimagrita. Qual è il suo segreto?

Sul palco dell’Ariston, per la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Arisa ha sfoggiato una forma fisica davvero impeccabile. La cantante è infatti dimagrita. Il suo è stato un percorso iniziato anni fa, che parla di accettazione e soprattutto di amore per se stessi. Volersi bene è infatti essenziale per la propria salute, sia interiore che esteriore. Arisa ha anche confessato di seguire un’alimentazione sana, cercando quindi di evitare bibite gassate e dolci zuccherati ma, comunque, senza restrizioni eccessive. Il risultato beh, è sotto gli occhi di tutti.