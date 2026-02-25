Tra i 30 Big in gara per la 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche J-Ax con il brano “Italia Starter Pack”. Conosciamo meglio l’artista.

Sanremo 2026, chi è J-Ax: il vero nome, età, vita privata, gli Articolo 31

Ieri, martedì 24 febbraio 2026, è partita la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Tra i 30 Big in gara anche J-Ax con il brano “Italia starter pack“. Pseudonimo di Alessandro Aleotti, J-Ax è nato a Milano il 5 agosto del 1972 e, fin da giovanissimo, si è avvicinato al mondo dell’hip-hop, scrivendo testi e cimentandosi nel freestyle. Insieme a Vito Luca Perrini, ovvero Dj Jad, nel 1992 fonda il gruppo degli Articolo 31, pubblicando il primo singolo “Nati per rappare“. Il due otterrà un grandissimo successo negli anni, anche se nel 2006 decidono di separarsi per intraprendere carriere da solisti. Nel 2023, però, c’è stata l’attesissima reunion proprio sul palco dell’Ariston con il brano “Un bel viaggio”. Per quanto riguarda la sua vita privata, J-Ax è sposato dal 2007 con la modella americana Elaina Coker, dalla quale ha avuto un figlio, Nicolas, concepito tramite fecondazione assistita.

Sanremo 2026, chi è J-Ax: il rapporto con Fedez e le minacce

Oltre a J-Ax, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Fedez (in coppia con Marco Masini). Nel 2016 J-Ax e Fedez hanno iniziato una collaborazione fino alla pubblicazione l’anno seguente dell’album “Comunisti del Rolex”. Nel 2018 però c’è stata la separazione artistica dovuta, come sostenuto da entrambi, da divergenze personali e professionali. Nel 2022 i due si sono riavvicinati, affermando di aver superato le incomprensioni e stabilito nuovamente un rapporto umano.

Nell’estate del 2021, J-Ax è finito al centro della cronaca per via di diverse minacce ricevute da ambienti no-vax, dopo che lui si era pubblicamente schierato a favore. Al Corriere della Sera aveva raccontato di aver ricevuto non solo minacce ma anche foto di proiettili.