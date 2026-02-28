Sanremo 2026 è arrivato alla quarta serata, quella dedicata alle cover che ha visto i 30 cantanti in gara in questa edizione destreggiarsi in cover personalizzate di brani che hanno fatto la storia del Festival e della musica internazionale, vediamo chi si è aggiudicato questo trionfo significativo.

Sanremo 2026: un recap della quarta serata

La quarta serata è stata dedicata alla cover ed era forse quella più attesa dal pubblico, al di fuori della finale di domani, perché permette di vedere i cantanti impegnati in un contesto diverso dalla canzone con cui partecipano.

Le scelte sono state davvero variegate e tutte di altissimo livello, non vi è stato un momento di stallo in tutta la serata e i brani sono volati via velocemente.

Difficile stabilire un vincitore nell’immediato perché tutti sono stati bravi e meriterebbero la vittoria speciale che questa serata è in grado di regalare.

La classifica finale della serata cover

La serata delle cover è giunta al termine, abbiamo ascoltato tutti e 30 gli artisti in gara ed il televoto è stato dichiarato chiuso. Ora non resta che scoprire cosa è stato deciso.

Ricordiamo che il voto è diviso in 3: 33% sala stampa e web, 33% radio e 34% televoto. Il televoto ha il maggior risalto, sarà il popolo a dire l’ultima sul vincitore.

Di seguito la classifica finale della serata cover del Festival di Sanremo 2026 con le posizioni dalla prima alla decima:

2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi

3. Arisa con il coro del teatro Regio di Parma

4. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena

5. Tredici Pietro con Gianni Morandi

6. Dal Da Vinci con Michele Zarrillo

7. LDA e Aka7even con Tullio de Piscopo

8. Nayt e Joan Thiele

9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso

10. Luchè con Gianluca Grignani