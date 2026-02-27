Home > TV & Spettacoli > Sanremo 2026, l'attore attacca il Festival: cosa è successo dopo l’esibizi...

Alessandro Gassmann contro le regole di Sanremo 2026: i parenti non possono partecipare, ma Morandi sale sul palco con il figlio.

Il Festival di Sanremo finisce sotto i riflettori non solo per le performance in gara, ma anche per le regole che ne regolano la partecipazione. A innescare le polemiche è stato il post di Alessandro Gassmann, regista italiano e padre di Leo Gassman, subito dopo l’esibizione di Gianni Morandi con il figlio Tredici Pietro sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, Leo Gassman tra i Big

A Sanremo 2026 tra gli 30 Big in gara c’è anche Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassmann. L’artista torna sul palco del Teatro Ariston con il brano “Naturale”, una canzone che ha definito “un grido d’amore” e che invita a volersi più bene alle persone accanto a noi. Per Gassmann questa è la terza partecipazione al Festival dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte nel 2020 con Vai bene così e la presenza tra i Campioni nel 2023 con Terzo cuore.Oltre alla gara con Naturale, nella serata dei duetti Leo si è esibito con Aiello interpretando la cover di Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante.

Gianni Morandi emoziona a Sanremo con il figlio Tredici Pietro

Durante la serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, uno dei momenti più emozionanti è stato il duetto a sorpresa tra Gianni Morandi e suo figlio Tredici Pietro sul palco del Teatro Ariston. Mentre Tredici Pietro– in gara con il brano Uomo che cade – si esibiva con Galeffi, Fudasca & Band, Morandi è spuntato improvvisamente accanto a lui per cantare insieme la celebre Vita, hit che il cantante aveva portato al successo con Lucio Dalla nel 1988.

L’esibizione ha toccato il pubblico e il conduttore Carlo Conti ha commentato: “Gianni, questa è casa tua”. Visibilmente emozionato, Morandi ha scherzato con il figlio chiedendogli, al termine, come fosse andata la performance, e i due si sono scambiati un affettuoso abbraccio sotto gli applausi.

Sanremo 2026: il duro attacco di Alessandro Gassmann dopo l’esibizione di Gianni Morandi con Tredici Pietro

In un post sui social, l’attore Alessandro Gassmann ha preso posizione dopo l’esibizione di Gianni Morandi e di suo figlio, Pietro Morandi, criticando una regola del festival che, a suo avviso, non avrebbe senso e che in questo caso non sarebbe stata applicata.

“Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare “Guerrieri”, la serie che parte su @railofficial da lunedì 9 marzo, tratta dei meravigliosi romanzi di @gianricocarofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante… vabbè dai, sti cazzi, regole NON uguali per tutti. Ci vediamo dal 9 marzo.”