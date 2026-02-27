A Sanremo 2026 tra gli 30 Big in gara c’è anche Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassmann. L’artista torna sul palco del Teatro Ariston con il brano “Naturale”, una canzone che ha definito “un grido d’amore” e che invita a volersi più bene alle persone accanto a noi. Per Gassmann questa è la terza partecipazione al Festival dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte nel 2020 con Vai bene così e la presenza tra i Campioni nel 2023 con Terzo cuore.Oltre alla gara con Naturale, nella serata dei duetti Leo si è esibito con Aiello interpretando la cover di Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante.

Gianni Morandi emoziona a Sanremo con il figlio Tredici Pietro

Durante la serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, uno dei momenti più emozionanti è stato il duetto a sorpresa tra Gianni Morandi e suo figlio Tredici Pietro sul palco del Teatro Ariston. Mentre Tredici Pietro– in gara con il brano Uomo che cade – si esibiva con Galeffi, Fudasca & Band, Morandi è spuntato improvvisamente accanto a lui per cantare insieme la celebre Vita, hit che il cantante aveva portato al successo con Lucio Dalla nel 1988.

L’esibizione ha toccato il pubblico e il conduttore Carlo Conti ha commentato: “Gianni, questa è casa tua”. Visibilmente emozionato, Morandi ha scherzato con il figlio chiedendogli, al termine, come fosse andata la performance, e i due si sono scambiati un affettuoso abbraccio sotto gli applausi.