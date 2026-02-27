Sanremo 2026: sorpresa inaspettata con Tredici Pietro e Gianni Morandi, un emozionante incontro tra padre e figlio sul palco.

La serata delle cover del Festival di Sanremo ha regalato un momento di sorpresa e commozione: Tredici Pietro ha portato sul palco suo padre, Gianni Morandi, trasformando un omaggio musicale in un incontro generazionale tra passato e presente.

Una sorpresa inattesa sul palco del Festival di Sanremo 2026

Non era stata anticipata né annunciata: durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, Tredici Pietro ha regalato al pubblico un momento speciale portando sul palco suo padre, Gianni Morandi. L’esibizione, inizialmente programmata con Galeffi e Fudasca sulle note di Vita di Morandi, ha preso una piega inaspettata quando il papà Gianni è apparso a sorpresa al fianco del figlio. Carlo Conti, come promesso, aveva riservato alcune sorprese per la serata dei duetti, ma nessuno si aspettava un ospite così speciale.

Sanremo 2026, padre e figlio uniti dalla musica: Tredici Pietro con Gianni Morandi all’Ariston

La performance ha unito passato e presente: il brano classico è stato reinterpretato da Tredici Pietro con inserti rap, mentre Gianni Morandi ha cercato di seguire il figlio, regalando un duetto unico. Pietro ha raccontato qualche giorno prima: “Mi è stata data una paterna pacca sulla spalla, un “bravo”, asciutto, come tipico di una certa generazione. Insomma, con serietà. Ma quel “bravo” vale come una montagna scalata“.

Sul palco, il legame tra padre e figlio è diventato tangibile. Morandi, visibilmente emozionato, ha commentato: “Cantare insieme a lui è una cosa… ero tesissimo, spero sia andato bene“, ricevendo l’orgoglioso plauso di Tredici Pietro.