L’Ariston si è trasformato in un club underground, con la regina delle sigle dei cartoni animati e la rock band.

Nella quarta serata di Sanremo 2026 dedicata ai duetti, la rock band tutta al femminile le Bambole di pezza ha duettato con Cristina D’Avena sulle note di “Occhi di gatto”.

Sanremo 2026, Bambole di pezza con Cristina D’Avena in “Occhi di gatto”

Tra i duetti più attesi della quarta serata di Sanremo 2026 dedicata ai duetti c’erano loro le Bambole di pezza che per l’occasione hanno scelto Cristina D’Avena la “regina” delle sigle dei cartoni, e Led Zeppelin, in “Occhi di gatto”. Una versione inedita che ha unito pop e rock, originale e sbalorditiva!

Bambole di pezza e Cristina D’Avena, “Occhi di gatto” in rock

Le Bambole di pezza hanno scatenato il pubblico dell’Ariston con Cristina D’Avena in “Occhi di gatto” ma una versione rock della celebre sigla del cartone animato anni ’80. E poi, un finale scatenato con il maestro Enrico Melozzi sul palco. Il mashup tra “Occhi di gatto” e “Whole Lotta Love” dei Led Zeppelin ha fatto ballare tutto il pubblico dell’Ariston, e non solo.

“Occhi di gatto”

“Occhi di gatto”, tra le sigle dei cartoni animati più conosciute al mondo, fu incisa nel 1985, scritta da Alessandra Valeri Manera su musica e arrangiamento di Ninni Carucci. Un brano diventato cult e legato a uno dei cartoni animati più iconici e frizzanti degli anni ’80, “Occhi di gatto”. Questa sera, 27 febbraio, a Sanremo ne abbiamo visto una versione molto più energica.

Lite tra Cristina D’Avena e Bambole di pezza



Il duetto tra Cristina D’Avena e le Bambole di pezza stava per saltare! Secondo una segnalazione inviata all’esperta di gossip Deianira Marzano alle prove di oggi una delle Bambole di pezza avrebbe iniziato a discutere con Cristina D’Avena.

Il motivo? Le avrebbero proposto di vestirsi da Bambola di pezza e la regina delle sigle dei cartoni animati non avrebbe accettato di buon grado, confermando il suo outfit di un noto brand di lusso. Sempre secondo l’indiscrezione, la D’Avena ha lasciato le prove e sarebbero dovuti intervenire i manager delle rispettive case discografiche per placare le acque. Alla fine, però, il duetto è andato in porto!