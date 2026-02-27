Valerio Scanu e il suo commento critico al Festival 2026, tra autotune e il suo preferito, conferma l'assenza dalla kermesse per il futuro.

Valerio Scanu ha voluto commentare il Festival 2026 esprimendo il proprio pensiero su questa edizione della kermesse e svelando alcuni segreti rispetto ai cantanti in gara e alle strategie utilizzate per migliorare la performance sul palco dell’Ariston ma non solo, ha parlato a tutto tondo della sua musica.

Valerio Scanu e il non ritorno al Festival

Valerio Scanu ha parlato del Festival 2026 nel corso del podcast di Fanpage.it “non è la tv” che in questi giorni ha avuto ospiti di assoluto calibro a commentare le varie puntate del Festival.

A proposito del Festival, Scanu ha annunciato che non parteciperà alle prossime edizioni, nemmeno in veste di presentatore, non c’è spazio per lui, perché “a Sanremo serve riempire tasselli e non mi vedo“.

Cantanti insospettabili usano l’autotune

Valerio Scanu non si trattiene e svela come cantanti insospettabili utilizzino l’autotune durante la diretta ma facciano in modo che nessuno lo scopra per non rovinarne l’alone di leggenda.

“Quel programma è servito a qualcosa” il riferimento è a “ora o mai più” dove Raf è stato coach, quindi è molto probabilmente lui che lo utilizza per migliorare le performance.

Non solo critiche indirette a Raf, anzi, per Scanu è il suo preferito, trova il pezzo del cantante pugliese il migliore del Festival e spera si possa posizionare ottimamente al termine della kermesse.