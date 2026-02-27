Francesca Fagnani e Fulminacci a Sanremo 2026: applausi, polemiche e social i...

Fulminacci ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2026 un esperimento fuori dagli schemi, accanto alla Fagnani nella reinterpretazione del classico Parole parole. Tra critiche e applausi, il duetto ha acceso il dibattito su quanto una voce non musicale possa inserirsi in un contesto tradizionalmente riservato ai cantanti.

Francesca Fagnani ha sorpreso il pubblico del Festival di Sanremo 2026 affiancando Fulminacci nella reinterpretazione di Parole parole. L’esibizione ha mescolato musica e ironia, con la giornalista che ha portato una presenza scenica fresca e divertente, mentre il cantautore ha mantenuto la componente musicale tradizionale.

La presenza di Francesca Fagnani sul palco del Festival di Sanremo 2026 come protagonista, al fianco di Fulminacci per l’interpretazione di Parole parole, ha suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e commentatori. Dal lato dei critici e degli spettatori più tradizionalisti, l’idea di affidare una parte vocale a una figura non legata alla musica è stata vista con scetticismo: alcuni hanno giudicato la scelta “improbabile” o inusuale per un palco così prestigioso, mettendo in dubbio la coerenza artistica dell’accostamento tra un cantautore e una voce non musicale per reinterpretare un classico come Parole parole di Mina e Alberto Lupo, che porta con sé un forte valore storico e performativo.

Dall’altra parte, molti apprezzamenti e commenti positivi hanno sottolineato come la performance rappresenti una sperimentazione coraggiosa e divertente, capace di unire generi e linguaggi diversi. La scelta di Fulminacci di includere Fagnani non è stata casuale: lui stesso l’ha descritta come una persona “sagace, divertente e credibile”, in grado di aggiungere ironia e naturalezza allo spettacolo, piuttosto che limitarsi a un mero esibizionismo vocale.

Questo taglio più narrativo‑teatrale ha affascinato una fetta di pubblico, che vede nella performance una rievocazione intelligente della televisione anni ’70, capace di portare al Festival un momento originale e “non convenzionale”.

In sintesi, mentre alcuni puristi della musica hanno sollevato dubbi sull’efficacia vocale e sulla coerenza artistica dell’abbinamento, la performance di Fagnani è stata anche accolta come un tocco di personalità e di leggerezza, apprezzato da chi vede in Sanremo non solo una gara musicale ma anche un grande show televisivo.