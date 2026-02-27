Sanremo 2026, è polemica sul bacio "censurato" tra Levante e Gaia: ecco cosa...

Al termine dell’interpretazione de “I maschi” di Gianna Nannini, Levante e Gaia sul palco di Sanremo 2026 si sono scambiate un bacio sulle labbra ma la regia ha evitato l’inquadratura stretta. Sui social è già polemica.

Per la serata delle cover di Sanremo 2026, Levante ha scelti di duettare con Gaia sulle note della canzone di Gianna Nannini “I maschi”. Al termine dell’esibizione, le due cantanti sono sono date un bacio a stampo sulle labbra ma, la regia Rai ha evitato l’inquadratura stretta. Al rientro in scena, Carlo Conti sorridendo, ha commento “C’è amore.“ “Chiama lui o chiami tu“, poi dice in riferimento alla canzone di Gaia dello scorso anno, con la cantante che ironica risponde “a questo giro chiama lui.”

Come detto, al termine dell’esibizione a Sanremo 2026, c’è stato un bacio a stampo tra Levante e Gaia, con la regia che però ha subito cambiato l’inquadratura. Il bacio però non è sfuggito ai telespettatori che sui social hanno stigmatizzato la decisione della Rai di “censurare” la scena. Insomma, è già polemica.