Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale!

Eros Ramazzotti è il super ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti, dove ha portato il celebre brano “Adesso Tu”, dopo 34 anni, e in duetto con la popstar americana Alicia Keys.

Eros Ramazzotti a Sanremo 2026: duetto con Alicia Keys in “L’Aurora”

La voce di Pippo Baudo presenta il super ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2026, Eros Ramazzotti, che canta “Adesso tu”, con cui vinse il Festival nel 1986. Il pubblico è in delirio. A seguire sale sul palco dell’Ariston l’altra super ospite internazionale di questa sera Alicia Keys in duetto con Eros Ramazzotti. La popstar per la prima volta canta in italiano “L’Aurora”.

Il duetto con Alicia Keys

C’è grande attesa per il duetto inedito tra Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys che ha reinterpretato il brano “L’Aurora”, una delle canzoni più celebri del repertorio dell’artista romano. Rigorosamente in piedi al piano, Alicia Keys canta per la prima volta in italiano.

La nuova versione, pubblicata a novembre e contenuta nell’ultimo disco di Ramazzotti, “Una Storia Importante”, unisce le voci dei due cantanti in una versione unica e originale. Alicia Keys, 17 volte vincitrice dei Grammy Awards, è cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica, televisiva e teatrale di Broadway.