Sanremo 2026, le pagelle (pungenti) della terza serata: chi si salva (e chi no)

Pagelle pungenti e ironiche della terza serata di Sanremo tra look, canzoni, momenti memorabili e flop clamorosi.

Sanremo 2026, le pagelle senza filtri: look, canzoni, top e flop

ATTENZIONE ALLA FINE C’E’ IL MIO PRONOSTICO

Partiamo!

Sfida nuove proposte

Angelica Bove – “Mattone”

Look: raffinato ma aggressivo – Voto 7

Song: titolo di m … ma il brano permea, trovo la sua voce meglio di ieri, piena di sfumature – Voto 7

Filippucci – “Laguna”

Look: nero imbrillantinato ma troppi ce nè – Voto 6

Song: titolo di m anche lui, sembra a volte Mahmood, ma il brano è decisamente superiore, per le variazioni e anche per la dinamica – Voto 8

Sembra una cosa costruita ad hoc a Angelica due premi dalla sala stampa mah…

Vince Filippucci ….

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

Look: usciti dal film Austin Powers – Voto 5 lui, 6 lei

Song: no, davvero, non ce la faccio, forse puo’ funzionare alla “baby” dance – Voto 4

Leo Gassmann – “Naturale”

Look: non è che sia cambiato dalla prima sera forse sta puntando sul nero/bianco – Voto 5

Song: i’m sorry ma il racconto di vacanze romane non mi ha fatto impazzire, non basta la voce devi farti ricordare, devi essere frizzante non naturale – Voto 5

Malika Ayane – “Animali notturni”

Look: vogliamo osare e osiamo, ma facciamolo bene – Voto 8

Song: Al secondo ascolto, mi perde un po’ di freschezza ma Malika è sempre Malika, ha mestiere e lo sa – Voto 7

Momento Pausini 4 africa

Perché ho la percezione che le donne vengano messe in mostra …

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Look: un completo classico ma lui è sempre elegante – Voto 6

Song: mi piacerebbe sentirla fatta da Julio, oltre il newmelodico – Voto 6

Momento Karaoke col pubblico da brividi (maremma)

Momento ragazzo paraplegico che voleva andare a Sanremo ma non si sa perché non l’hanno fatto andare

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Look: camicia e largotti, (basta largotti) beige e maron – Voto 5

Song: ahah ye ohoh ok! Uff, ma davvero alle nuove generazioni piace fare questo o lo fanno solo per Sanremo – Voto 5

Momento Virginia e Fabio splendida gag, prendo un sonnifero

Raf – “Ora e per sempre”

Look: ottimo completo carta da zucchero – Voto 7

Song: il brano è carino ma al secondo ascolto rimane un pelo lontano dal best Raf – Voto 6

Momento Eros, eh magari – Ma la voce? E la metrica? A bac du bo

Momento Alicia Augello, che bella è? Pure il prob tecnico …

Sono un uomo di menta, posso perdonare tutto a Alicia Augello

Se vedo un jeans anche se la canzone è brutta do 10

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Look: nero, brillantinato, e basta – Voto 5

Song: anche al secondo ascolto il brano non migliora prende la sufficienza perché quando lo guardo vedo i Timoria – Voto 6

Momento The Kolors almeno Stash è stiloso

Ma perché Irina deve mostrare, ora non vorrei fare il bacchettone ma anche meno, non lo trovate machista sto festival?

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Look: altro completo doppiopetto, uff – Voto 5

Song: una sorta di Teorema di Ferradini con il moralista alla finestra che redarguisce, un testo da brividi, il resto … – Voto 4

Noooooo Pezzali, ancoraaaaa, posso fare harakiri?

Certo che hanno farcito il festival di pubblicità peggio di un tacchino

Serena Brancale – “Qui con me”

Look: bella,bella – Voto 8

Song: mi hanno detto che ha fatto un pianto paraculo per accaparrarsi i favori del pubblico, io invece vi dico che il brano, l’interpretazione, l’orchestrazione, è tutto emozionante ed è sinceramente difficile resistere quando ti immergi nei ricordi della perdita di una persona amata – Voto 10

Samurai Jay – “Ossessione”

Look: bianco e giacca lunga, stiloso – Voto 8

Song: anche questa al secondo ascolto non mi risveglia niente di nuovo, Belen fuori tempo. Niente – Voto 4

Arisa canta – “Magica Favola”

Look: abito molto bello e lei lo porta divinamente – Voto 8

Song: il brano personalmente non mi fa impazzire ma lei è di una bravura strabiliante – Voto 9

Michele Bravi – “Prima o poi”

Look: torna il gessato, il Grande Gatsby – Voto 5

Song: piace a tutti, tranne a me, prima o poi mi piacerà – Voto 4

Luchè – “Labirinto”

Look: il giubbottazzo alternativo gli avrebbe dato un bel voto ma i largotti lo penalizzano – Voto 5

Song: niente avrei preferito una rap battle piuttosto di sta cosa alla Gemelli diversi – Voto 5

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Look: I’m a material girl in a material world – Voto 5

Song: sono convinto che lui non vuole sapere le cose che non sa di lei – Voto 3

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Look: boh – Voto 2

Song: tu non mi piaci proprio – Voto 2

La classifica finale, ma daiii, mi dissocio come al solito, a domani.

Anzi NO! Ecco il mio pronostico

Il mulino che vorrei: 1) Brancale 2) Bambole 3) Levante

Il mulino che pronostico: 1) Arisa 2) Fedemasi 3) Brancale