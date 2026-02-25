Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda puntata del Festival, e l’apertura non è passata inosservata. Appena salito sul palco dell’Ariston, Carlo Conti è stato sorpreso da un imprevisto che ha costretto il conduttore a improvvisare con prontezza, mantenendo però il ritmo e il sorriso tipico per smorzare l’imbarazzo.

Sanremo 2026, seconda puntata: Conti e Pausini aprono la serata tra big e Nuove Sorprese

La seconda puntata della 76ª edizione del Festival di Sanremo è iniziata con grande attesa dopo una prima serata che ha registrato buoni ascolti ma anche qualche commento critico sulla forma dello spettacolo. Alla guida, oltre a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sono anche i co‑conduttori Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro, e sul palco saliranno 15 dei big in gara insieme alle prime sfide delle Nuove Proposte. Oltre alle performance musicali, la scaletta prevede momenti dedicati agli atleti olimpici di Milano‑Cortina 2026 e un omaggio previsto dal Festival. Nel frattempo, il clima all’Ariston resta vivace, e il pubblico attende i prossimi momenti di spettacolo e musica.

Sanremo 2026, al via la seconda puntata: primo imprevisto sorprende Carlo Conti sul palco

La seconda puntata di Sanremo 2026 è partita con il botto, e non solo grazie agli artisti sul palco. Appena sceso dalla scala dell’Ariston, Carlo Conti si è trovato a fronteggiare un imprevisto che ha messo alla prova la sua prontezza: con un sorriso e una battuta pronta, il conduttore ha subito ripreso il controllo della situazione, conquistando il pubblico tra sorpresa e applausi. Un momento inatteso che ha ricordato a tutti quanto possa essere imprevedibile la magia del Festival.

Il microfono è scivolato all’improvviso, costringendo il conduttore a una rapida improvvisazione per non interrompere il ritmo della diretta. Tra risate e applausi del pubblico, Conti ha subito ripreso il controllo della situazione, trasformando l’imprevisto in un momento di leggerezza che ha fatto sorridere tutti. A smorzare ulteriormente la tensione è intervenuta Laura Pausini, pronta con una battuta e un gesto ironico che ha conquistato il pubblico.