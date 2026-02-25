La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 promette musica, emozioni e grandi sorprese: sul palco si alterneranno le semifinali delle Nuove Proposte e le performance di 15 big, tra duetti, ospiti speciali e celebrazioni di carriere leggendarie, in una serata che unisce talento emergente e icone della musica italiana.

Big, Nuove Proposte e ospiti: la seconda serata del Festival di Sanremo 2026

Questa sera il Festival di Sanremo prosegue con la sua seconda serata, che inizierà alle 20:40 subito dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival. La serata prende il via con le semifinali delle Nuove Proposte, accompagnate da Gianluca Gazzoli: i due scontri diretti vedranno confrontarsi Filippucci e Blind-El Ma-Soniko, e Mazzariello contro Angelica Bove.

I vincitori di ciascun match accederanno alla finalissima di domani, determinata dal televoto e dalle giurie, mentre le esibizioni dei big inizieranno alle 21:17 con Patty Pravo e proseguiranno fino a Ditonellapiaga, con 15 artisti sul palco tra cui LDA e Aka7, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini ed Ermal Meta.

Ogni performance sarà valutata metà dal pubblico e metà dalla giuria delle radio, e alla fine della serata sarà resa nota la top five in ordine casuale. La seconda metà dei big si esibirà invece domani, giovedì 26 febbraio.

Ospiti, duetti e celebrazioni: il ritmo della seconda serata di Sanremo 2026

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la serata vedrà la partecipazione di Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo, che porteranno spettacolo e ironia tra un’esibizione e l’altra. Il duetto Lauro-Pausini con “16 marzo” è previsto per le 22:29, seguito dalle performance soliste di Achille Lauro. Sarà inoltre celebrata la carriera di Fausto Leali, con un premio speciale alle 00:09, ripercorrendo i suoi oltre sessant’anni di musica e tredici partecipazioni al Festival, inclusa la vittoria del 1989 con Anna Oxa.

La serata dedicherà anche uno spazio allo sport, con la partecipazione delle campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e degli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Sul palco di Piazza Colombo e sulla nave Toscana si esibiranno Bresh e Max Pezzali.

Il voto della serata sarà suddiviso tra televoto (34%), Giuria delle Radio (33%) e Giuria della Sala Stampa, Web e TV (33%), con la classifica provvisoria delle prime cinque posizioni prevista intorno all’01:15, anticipando una seconda metà di festival ricca di musica, emozioni e sorprese.