Pagelle pungenti e ironiche della prima serata di Sanremo tra look, canzoni, momenti memorabili e flop clamorosi.

Sanremo 2026, le pagelle senza filtri: look, canzoni, top e flop

Partiamo!

Conti Pausini, basta con la gag delle zeta!

Non potevamo risparmiare i minuti di Olly?

Dito nella piaga – “Che fastidio!”

Look: Dorothy e il mago di OZ – Voto 5

Song: manda a dire che l’orchestra non gli piace ma vuole un preset di Spire e basta quello, “che fastidio!” – Voto 4

Michele Bravi – “Prima o poi”

Look: gangster di San Valentino over size – Voto 4

Song: Parte come al solito che si capisce solo lui quello che dice ma poi non migliora – Voto 3

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Look: Gangster di San Valentino ma è arrivato prima Bravi – Voto 2

Song: unza unza, ye ye, tu mi pia! Cambi di ritmo inutili, “e le botte nelle piazze le dimentichiamo” (ma quando mai le ha viste?), ridateci Daniele Silvestri – Voto 2

Ciao Mamma

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Look: notte degli Oscar – Voto 6

Song: non capisco perché la moda sia cominciare bassi bassi e poi bam, la classica salita da San, oddio il falsetto no, boh, ridateci Giorgia – Voto 3

Dargen D’Amico – “AI AI”

Look: da stampante 3d occhiale top – Voto 7

Song: Disco anni 70, le sue rime sono sempre simpatiche e pungenti ma il ritornello rispetto all’ultima apparizione Sanremese risulta spompo e poi basta con l’AI – Voto 5

Momento Sando Can

Arisa canta – “Magica Favola”

Look: semplice, elegante – Voto 7

Song: sembra ripercorrere la sua vita ma ragazzi, intonazione e canto perfetti compresa la salita di tono, non facile, lei la domina e il bridge e una piccola perla – Voto 8

Ciao Mamma

Momento: strano che Zerocalcare non abbia niente da ridire su San Remo ma magari non sapeva di essere nello spot di Netflix

Luchè – “Labirinto”

Look: impiegato trendy – Voto 6

Song: i rapper che fanno i melodici nel loro flow rischiano sempre e direi che lui non è stato convincente in compenso la canzone scorre si fa ascoltare anche se il testo non è niente di originale – Voto 5

Momento: Intervallo centenario

Dopo il racconto della piscina Conti cambia nome all’anziana da Gianna a Anna

Tommaso Paradiso – “I romantici”

Look: spezzato da serata al ristorante sulla spiaggia – Voto 4

Song: Paradiso fa Paradiso, racconta una storia, imbastisce piccoli angoli di sentimento, piccole quotidianità, che però sembrano superficiali, buttati lì, la composizione non porta nessuna innovazione – Voto 4

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Look: principessa del castello delle principesse, corpo di ballo del Crazy Horse – Voto 4

Song: mi chiedo se non ci fosse nessun’altra proposta meritevole di un posto a Sanremo – Voto 1

Momento karaoke AI “mammmmmma miaaaa” ho i brividi

Patty Pravo – “Opera”

Look: che dire la Nico è la Nico – Voto 7

Song: L’età si fa sentire sulle variazioni, ma il brano non è niente male, le strofe si sposano bene con la sua voce, il ritornello molto carico la mette un po’ in difficoltà ma l’interpretazione è magnetica e lei prende tutta la scena – Voto 6

Samurai Jay – “Ossessione”

Più che rapper mi sembra un ballerino di salsa

Look: da sera giovane, con treccine e pantaloni a zampa – Voto 6

Song: in spagnolo sarebbe stata perfetta, difatti arriva “ballando con tigo”. Non mi sei arrivato – Voto 3

Momento: a questo punto della serata la mia espressione è “Mah”!

Tiziano Ferro. Look – Voto 1000 Song – Voto 1000. Mi ha ridato fiducia nella vita

Raf – “Ora e per sempre”

Look: anche a lui che je voi dì – Voto 7

Song: classico sanremese ma fatto con gusto, l’esperienza si sente e anche il gusto che ha sempre avuto da Self Control – Voto 7

Ottimo, pure il fischio fiu fiu alla Pausini… Lau calling

J-AX – “Italia Starter Pack”

Look: Walker Texas Ranger – Voto 4

Song: “oh oh cavallo, oh oh cavallo” – Voto 2

Momento Gaia, Conti gli cambia il titolo della canzone “Chiamo io, chiami lui”

Fulminacci – “Stupida fortuna”

Maestro bellissimo

Look: impiegato con doppiopetto oversize – Voto 6

Song: canzone da autore di un buon livello, beh rispetto le precedenti, niente di eclatante ma comunque piacevole – Voto 7

Levante – “Sei tu”

Look: splendido vestito, Claudia bellissima – Voto 8

Song: “Ah se potessi vederti con i miei occhi” molto emozionata e coinvolta il brano è delicato e aperto e lei lo gestisce con rabbia e dolcezza – Voto 9

Fedez & Masini – “Male necessario”

Look: Federico elegante in camicia nera, Marco con uno smoking moderno con effetto scarpe, boh – Voto 7 – Voto 5

Song: La canzone di per sé non è malaccio ma non ho trovato la coppia intonatissima – Voto 6

Ermal Meta – “Stella stellina”

Look: ha rubato la giacca a Bravi e la camicia a Paradiso – Voto 4

Song: Lo avrei voluto Ermal Metal ma questo mix etnico con bouzouki non mi ha convinto e cinicamente, il tema è già stato sfruttato troppo – Voto 5

Momento dramma …

Momento Costa: sarà ma io Pezzali faccio fatica … Mia figlia si affaccia e dice “cos’è sta cringiata?” Come darle torto.

Serena Brancale – “Qui con me”

Look: il mio crush dell’anno scorso, di bianco vestita – Voto 8

Song: è come se qualcuno avesse acceso un sole sul palco, emozionante, non solo per me, l’emozione è diffusa, la sorella, l’orchestra, il brano è toccante e lei è perfetta

– Voto 10

Momento Sando Kabir con un gilet da paura

Nayt – “Prima che”

Look: divisa da cadetto – Voto 5

Song: ero già pronto al peggio, invece no, brano moderno, carico, ben interpretato

– Voto 7

Malika Ayane – “Animali notturni”

Look: caramella in bocca, disinvolta, il vestito non mi fa impazzire ma lei lo indossa benissimo – Voto 6

Song: presenta una canzone leggera, interpretazione e intonazione da Malika, brano molto godibile – Voto 8

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Look: ennesimo smoking scomposto, tipo sono vestito bene ma sono ribelle – Voto 5

Song: un Lando Fiorini moderno, boh, forse no, mah – Voto 4

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Look: che dire gli uomini vestono tutti uguali, lui elegante – Voto 6

Song: newmelodic a tutto spiano ma niente di nuovo – Voto 6

Ernico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

Look: Sandonigiotti – Voto 6

Song: si sente lo zampino di Pacifico ciononostante il messaggio non mi arriva – Voto 5

Momento Pausini n° 1

Momento Can (è veramente gigante) mi viene in mente (avrà un enorme Schwanzstück) e rido come un pazzo.

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Vorrei precisare che non sono Morandi

Look: ennesimo doppiopetto con revers giganti – Voto 6

Song: boh, interpretazioni giovanili di amori andati male ma non arriva questo uomo che cade, forse è scivolato solamente. Bella regazzzzz????? – Voto 5

Momento Can “Ottomano uno di noi” best battuta ever.

Chiello – “Ti penso sempre”

Look: pettinato con le bombe a mano, giacca da Black Parade, stivaletto Kpop con tacco alto – Voto 7

Song: canzone moderna, suoni con echi new Wave, non so perché ma mi è venuto in mente Paul Weller con gli Style Council, boh, forse il suono della gretsch con quel pelo di overdrive – Voto 6

Momento 500esimo “è san remo è san remo clap clap” pubblico dormiente.

Bambole di Pezza – “Resta con me”

Grande Melotti

Look: Cleo, Morgana Blue, Dani, Xina, Kaj, semplicemente bellissime – Voto 9

Song: mi aspettavo qualcosa di diverso e invece mi hanno spiazzato, una boccata di aria fresca, brave – Voto 8

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

Look: Albano e Romina 2020 – Voto 5 lui, 6 lei

Song: Anche la canzone è come sopra “felicità”, baby – Voto 6

Leo Gassmann – “Naturale”

Look: Sando Gasmann – Voto 6

Song: Quel soffiato tra le strofe è insopportabile, sarà che è passata l’una ma aumenterei i voti di Chiello – Voto 5

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Look: Doppiopettoooooo ma elegante – Voto 6

Song: canzone alla San Renga, se hai quella voce è un peccato non tirarla fuori, anche se il pezzo non impressiona – Voto 6

Lda e Aka7even – “Poesie clandestine”

Look: Giovani in pelle – Voto 6

Song: e parte il reggaeton neomelodico, ridateci Gigi, ah già, c’è – Voto 4

La classifica finale, ma daiii, mi dissocio, a domani.