Pagelle pungenti e ironiche della prima serata di Sanremo tra look, canzoni, momenti memorabili e flop clamorosi.
Sanremo 2026, le pagelle senza filtri: look, canzoni, top e flop
Partiamo!
Conti Pausini, basta con la gag delle zeta!
Non potevamo risparmiare i minuti di Olly?
Dito nella piaga – “Che fastidio!”
Look: Dorothy e il mago di OZ – Voto 5
Song: manda a dire che l’orchestra non gli piace ma vuole un preset di Spire e basta quello, “che fastidio!” – Voto 4
Michele Bravi – “Prima o poi”
Look: gangster di San Valentino over size – Voto 4
Song: Parte come al solito che si capisce solo lui quello che dice ma poi non migliora – Voto 3
Sayf – “Tu mi piaci tanto”
Look: Gangster di San Valentino ma è arrivato prima Bravi – Voto 2
Song: unza unza, ye ye, tu mi pia! Cambi di ritmo inutili, “e le botte nelle piazze le dimentichiamo” (ma quando mai le ha viste?), ridateci Daniele Silvestri – Voto 2
Ciao Mamma
Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”
Look: notte degli Oscar – Voto 6
Song: non capisco perché la moda sia cominciare bassi bassi e poi bam, la classica salita da San, oddio il falsetto no, boh, ridateci Giorgia – Voto 3
Dargen D’Amico – “AI AI”
Look: da stampante 3d occhiale top – Voto 7
Song: Disco anni 70, le sue rime sono sempre simpatiche e pungenti ma il ritornello rispetto all’ultima apparizione Sanremese risulta spompo e poi basta con l’AI – Voto 5
Momento Sando Can
Arisa canta – “Magica Favola”
Look: semplice, elegante – Voto 7
Song: sembra ripercorrere la sua vita ma ragazzi, intonazione e canto perfetti compresa la salita di tono, non facile, lei la domina e il bridge e una piccola perla – Voto 8
Ciao Mamma
Momento: strano che Zerocalcare non abbia niente da ridire su San Remo ma magari non sapeva di essere nello spot di Netflix
Luchè – “Labirinto”
Look: impiegato trendy – Voto 6
Song: i rapper che fanno i melodici nel loro flow rischiano sempre e direi che lui non è stato convincente in compenso la canzone scorre si fa ascoltare anche se il testo non è niente di originale – Voto 5
Momento: Intervallo centenario
Dopo il racconto della piscina Conti cambia nome all’anziana da Gianna a Anna
Tommaso Paradiso – “I romantici”
Look: spezzato da serata al ristorante sulla spiaggia – Voto 4
Song: Paradiso fa Paradiso, racconta una storia, imbastisce piccoli angoli di sentimento, piccole quotidianità, che però sembrano superficiali, buttati lì, la composizione non porta nessuna innovazione – Voto 4
Elettra Lamborghini – “Voilà”
Look: principessa del castello delle principesse, corpo di ballo del Crazy Horse – Voto 4
Song: mi chiedo se non ci fosse nessun’altra proposta meritevole di un posto a Sanremo – Voto 1
Momento karaoke AI “mammmmmma miaaaa” ho i brividi
Patty Pravo – “Opera”
Look: che dire la Nico è la Nico – Voto 7
Song: L’età si fa sentire sulle variazioni, ma il brano non è niente male, le strofe si sposano bene con la sua voce, il ritornello molto carico la mette un po’ in difficoltà ma l’interpretazione è magnetica e lei prende tutta la scena – Voto 6
Samurai Jay – “Ossessione”
Più che rapper mi sembra un ballerino di salsa
Look: da sera giovane, con treccine e pantaloni a zampa – Voto 6
Song: in spagnolo sarebbe stata perfetta, difatti arriva “ballando con tigo”. Non mi sei arrivato – Voto 3
Momento: a questo punto della serata la mia espressione è “Mah”!
Tiziano Ferro. Look – Voto 1000 Song – Voto 1000. Mi ha ridato fiducia nella vita
Raf – “Ora e per sempre”
Look: anche a lui che je voi dì – Voto 7
Song: classico sanremese ma fatto con gusto, l’esperienza si sente e anche il gusto che ha sempre avuto da Self Control – Voto 7
Ottimo, pure il fischio fiu fiu alla Pausini… Lau calling
J-AX – “Italia Starter Pack”
Look: Walker Texas Ranger – Voto 4
Song: “oh oh cavallo, oh oh cavallo” – Voto 2
Momento Gaia, Conti gli cambia il titolo della canzone “Chiamo io, chiami lui”
Fulminacci – “Stupida fortuna”
Maestro bellissimo
Look: impiegato con doppiopetto oversize – Voto 6
Song: canzone da autore di un buon livello, beh rispetto le precedenti, niente di eclatante ma comunque piacevole – Voto 7
Levante – “Sei tu”
Look: splendido vestito, Claudia bellissima – Voto 8
Song: “Ah se potessi vederti con i miei occhi” molto emozionata e coinvolta il brano è delicato e aperto e lei lo gestisce con rabbia e dolcezza – Voto 9
Fedez & Masini – “Male necessario”
Look: Federico elegante in camicia nera, Marco con uno smoking moderno con effetto scarpe, boh – Voto 7 – Voto 5
Song: La canzone di per sé non è malaccio ma non ho trovato la coppia intonatissima – Voto 6
Ermal Meta – “Stella stellina”
Look: ha rubato la giacca a Bravi e la camicia a Paradiso – Voto 4
Song: Lo avrei voluto Ermal Metal ma questo mix etnico con bouzouki non mi ha convinto e cinicamente, il tema è già stato sfruttato troppo – Voto 5
Momento dramma …
Momento Costa: sarà ma io Pezzali faccio fatica … Mia figlia si affaccia e dice “cos’è sta cringiata?” Come darle torto.
Serena Brancale – “Qui con me”
Look: il mio crush dell’anno scorso, di bianco vestita – Voto 8
Song: è come se qualcuno avesse acceso un sole sul palco, emozionante, non solo per me, l’emozione è diffusa, la sorella, l’orchestra, il brano è toccante e lei è perfetta
– Voto 10
Momento Sando Kabir con un gilet da paura
Nayt – “Prima che”
Look: divisa da cadetto – Voto 5
Song: ero già pronto al peggio, invece no, brano moderno, carico, ben interpretato
– Voto 7
Malika Ayane – “Animali notturni”
Look: caramella in bocca, disinvolta, il vestito non mi fa impazzire ma lei lo indossa benissimo – Voto 6
Song: presenta una canzone leggera, interpretazione e intonazione da Malika, brano molto godibile – Voto 8
Eddie Brock – “Avvoltoi”
Look: ennesimo smoking scomposto, tipo sono vestito bene ma sono ribelle – Voto 5
Song: un Lando Fiorini moderno, boh, forse no, mah – Voto 4
Sal Da Vinci – “Per sempre sì”
Look: che dire gli uomini vestono tutti uguali, lui elegante – Voto 6
Song: newmelodic a tutto spiano ma niente di nuovo – Voto 6
Ernico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”
Look: Sandonigiotti – Voto 6
Song: si sente lo zampino di Pacifico ciononostante il messaggio non mi arriva – Voto 5
Momento Pausini n° 1
Momento Can (è veramente gigante) mi viene in mente (avrà un enorme Schwanzstück) e rido come un pazzo.
Tredici Pietro – “Uomo che cade”
Vorrei precisare che non sono Morandi
Look: ennesimo doppiopetto con revers giganti – Voto 6
Song: boh, interpretazioni giovanili di amori andati male ma non arriva questo uomo che cade, forse è scivolato solamente. Bella regazzzzz????? – Voto 5
Momento Can “Ottomano uno di noi” best battuta ever.
Chiello – “Ti penso sempre”
Look: pettinato con le bombe a mano, giacca da Black Parade, stivaletto Kpop con tacco alto – Voto 7
Song: canzone moderna, suoni con echi new Wave, non so perché ma mi è venuto in mente Paul Weller con gli Style Council, boh, forse il suono della gretsch con quel pelo di overdrive – Voto 6
Momento 500esimo “è san remo è san remo clap clap” pubblico dormiente.
Bambole di Pezza – “Resta con me”
Grande Melotti
Look: Cleo, Morgana Blue, Dani, Xina, Kaj, semplicemente bellissime – Voto 9
Song: mi aspettavo qualcosa di diverso e invece mi hanno spiazzato, una boccata di aria fresca, brave – Voto 8
Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”
Look: Albano e Romina 2020 – Voto 5 lui, 6 lei
Song: Anche la canzone è come sopra “felicità”, baby – Voto 6
Leo Gassmann – “Naturale”
Look: Sando Gasmann – Voto 6
Song: Quel soffiato tra le strofe è insopportabile, sarà che è passata l’una ma aumenterei i voti di Chiello – Voto 5
Francesco Renga – “Il meglio di me”
Look: Doppiopettoooooo ma elegante – Voto 6
Song: canzone alla San Renga, se hai quella voce è un peccato non tirarla fuori, anche se il pezzo non impressiona – Voto 6
Lda e Aka7even – “Poesie clandestine”
Look: Giovani in pelle – Voto 6
Song: e parte il reggaeton neomelodico, ridateci Gigi, ah già, c’è – Voto 4
La classifica finale, ma daiii, mi dissocio, a domani.