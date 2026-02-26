Sanremo 2026, seconda serata: cantanti in gara, ospiti e le novità da non perdere

mercoledì 25 febbraio la seconda serata del 76° Festival vede in scena 15 big, ospiti speciali come Achille Lauro e Max Pezzali e la finale delle nuove proposte

I fatti

Festival di Sanremo, 76ª edizione: la manifestazione prosegue con la seconda puntata. Mercoledì 25 febbraio il teatro Ariston ospita la performance di quindici artisti in gara. La conduzione è affidata a Carlo Conti e Laura Pausini.

FLASH – La serata conferma la formula della kermesse. Si alternano nomi consolidati della canzone italiana e interpreti emergenti. Non mancano momenti di spettacolo e omaggi tipici di ogni edizione.

Chi sale sul palco: l’elenco dei quindici big

AGGIORNAMENTO ORE: nella seconda puntata del Festival proseguono le esibizioni dei concorrenti in gara, con la rotazione prevista per la serata.

Sul palco si esibiranno, in ordine alfabetico, Bambole di pezza, Chiello, Dargen D’amico, Ditonellapiaga e Elettra Lamborghini. A seguire, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Fulminacci e J-ax.

Completeranno la serata Lda e Aka7even, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. Sul posto i nostri inviati confermano che la programmazione riallinea il meccanismo di voto, riattivando la classifica provvisoria.

Un turno per chi non c’era

AGGIORNAMENTO ORE: Sul posto i nostri inviati confermano che la programmazione è stata riallineata e il meccanismo di voto è stato riattivato.

Tra i nomi già annunciati, Sayf è previsto per giovedì 26 febbraio.

Tutte le tracce in gara restano disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Ciò consente agli spettatori di riascoltare i brani e valutare le proposte prima della votazione finale.

Ospiti, co-conduttori e momenti speciali

La possibilità di riascoltare i brani prepara il terreno agli interventi sul palco, che proseguono la programmazione annunciata in precedenza.

Accanto ai padroni di casa sono previsti co-conduttori e ospiti speciali. Sul palco arriveranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. La presenza di queste figure mira a diversificare il ritmo della serata e a introdurre momenti di intrattenimento alternati alle esibizioni musicali.

Lo spettacolo comprende inoltre un tributo allo sport italiano con la partecipazione di atleti olimpici e paralimpici. Tra i nomi confermati figurano Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. La scelta sottolinea il legame tra cultura e imprese sportive, offrendo al pubblico una prospettiva ampia sul valore delle performance nazionali.

Ospiti musicali e momenti di celebrazione

La scelta sottolinea il legame tra cultura e imprese sportive e introduce i momenti musicali della serata. Sul palco salirà il Coro dell’Anffas per un’interpretazione collettiva. È previsto il riconoscimento a Fausto Leali con la consegna del premio alla carriera. Sul Suzuki Stage si esibirà Bresh con un set live. In collegamento, come da tradizione, parteciperà Max Pezzali dalla Costa Toscana, con un ruolo fisso nelle cinque serate.

La serata delle nuove proposte e i giovani in gara

Mercoledì 25 febbraio va in scena la sezione nuove proposte, che assegna posti per la finale del Festival. Sul palco il segmento è presentato da Gianluca Gazzoli. In gara si confrontano Angelica Bove, Blind, El Ma & Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci. La serata si svolge come parte del programma ufficiale e mira a valorizzare i giovani talenti della scena musicale.

Presenze simboliche

Accanto alle esibizioni, la platea ospita personalità di richiamo. Tra queste figura la chiavarese Gianna Pratesi, 105 anni, celebrata come una delle prime donne italiane a votare. La sua presenza richiama la dimensione civica e plurale dell’evento, che unisce generazioni diverse.

Le prossime serate: cosa aspettarsi

La presenza di figure civiche e la partecipazione intergenerazionale caratterizzano le serate successive del Festival. Giovedì 26 febbraio saliranno sul palco i quindici artisti rimanenti ancora non esibiti. La programmazione continua secondo il calendario ufficiale della manifestazione.

Venerdì la serata sarà dedicata alle cover, con duetti e reinterpretazioni supportati da ospiti. Tra gli omaggi annunciati figura una versione di “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André affidata a Nayt e Joan Thiele. Sayf proporrà “Hit the road Jack” di Ray Charles insieme ad Alex Britti e Mario Biondi. Il culmine è atteso sabato con la finalissima, quando tutti i 30 brani torneranno in gara prima della proclamazione del vincitore.

Perché seguire questa edizione

Il Festival propone un equilibrio tra tradizione e rinnovamento. La direzione artistica ha selezionato un cast trasversale che unisce generazioni e generi. Seguire la seconda serata permette di cogliere ritmo e carattere dell’edizione in corso.

L’evento resta al centro della conversazione culturale italiana e punta a incidere sulle classifiche e sulla memoria collettiva. Nelle prossime serate si definiranno le preferenze del pubblico e le dinamiche di gara. L’evoluzione della manifestazione rimane un elemento da osservare nei giorni successivi.