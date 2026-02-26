Sanremo 2026, boom di interazioni nella seconda serata e battaglia per il primato social

La seconda serata del Festival di Sanremo ha fatto registrare un nuovo picco di attenzione online: 161 milioni di interazioni totali, secondo l’analisi esclusiva di Human Data per Adnkronos. Il momento più intenso è coinciso con la diretta, quando commenti, meme e clip virali hanno invaso TikTok, Instagram e le altre piattaforme, trasformando il pubblico connesso in protagonista della narrazione dello show.

Un’impennata di conversazioni

Human Data ha monitorato commenti, condivisioni e visualizzazioni su più canali e ha rilevato un aumento dell’11% delle interazioni rispetto alla prima serata. Luca Ferlaino, presidente dell’istituto, sottolinea come il cosiddetto “second screen” non sia più un complemento: è diventato un vero amplificatore dei momenti chiave, capace di prolungare e moltiplicare la portata dello spettacolo in tempo reale.

Chi ha dominato il web

Sul fronte delle singole performance, la classifica digitale parla chiaro. Al vertice c’è Elettra Lamborghini, che ha raccolto oltre 14,6 milioni di engagement. Segue Ditonellapiaga con 11,9 milioni e, al terzo posto, la coppia Fedez–Marco Masini con 10,1 milioni. Numeri che confermano come una battuta, un’esibizione o un gesto riescano oggi a trasformarsi in trend nel giro di pochi minuti, estendendo il dibattito oltre gli schermi televisivi.

Crescita dei follower e ricadute sulla reputazione

L’esposizione sul palco si traduce spesso in un immediato incremento dei follower. In testa alla graduatoria per aumento netto c’è Ditonellapiaga (+48mila follower), seguita da Nayt (+36mila) e dalla coppia LDA & Aka7even (+24mila). Questi salti di popolarità influenzano le strategie di promozione e favoriscono nuove opportunità commerciali e mediatiche, anche se resta da capire quanto durerà l’effetto nel tempo.

I momenti che hanno acceso la conversazione

Più momenti della serata hanno scatenato ondate di post e commenti. Le nuove proposte come Mazzariello e Angelica Bove hanno suscitato grande interesse; l’esibizione di LDA & Aka7even ha generato oltre 6mila post. Picchi significativi si sono registrati anche durante il passaggio di Bresh dallo Suzuki Stage, tra le 22:45 e le 23:00. Tra gli episodi più commentati, l’omaggio di Achille Lauro a Crans Montana ha mosso circa 10mila conversazioni, contribuendo a un’ampia copertura mediatica della serata.

Frasi, gag e look diventano trend

Alcune battute sono rapidamente diventate “tormentoni” digitali: la frase di Elettra Lamborghini sul rumore delle feste vicino al suo hotel ha raggiunto 1,4 milioni di interazioni, mentre le gag di Lillo hanno totalizzato 39mila interazioni. Sul fronte estetico, Achille Lauro è stato il più menzionato per i look (oltre 52.300 menzioni), seguito da Tommaso Paradiso e Laura Pausini. Questi elementi—parole, sketch, outfit—si rivelano sempre più decisivi nel generare copertura e trend sui social.

Il Sanremo Human Index: una previsione digitale

Tra gli indicatori nati per interpretare questo flusso c’è il Sanremo Human Index, che aggrega social listening, ricerche e engagement per stimare la popolarità relativa dei concorrenti. Dopo la seconda serata l’indice pone Arisa al primo posto con l’8,65% di “probabilità virtuale” di vittoria; seguono Sal Da Vinci (6,60%), Serena Brancale (6,32%) e Ditonellapiaga (6,28%). Questi valori stanno già influenzando narrazioni e coperture giornalistiche e potrebbero avere effetti su playlist e programmazioni streaming.

Un fenomeno in crescita

Il Festival di Sanremo 2026 conferma una forte spinta digitale: complessivamente, la prima serata ha totalizzato 145 milioni di interazioni, un +20% rispetto all’edizione precedente, mentre la seconda ha raggiunto i 161 milioni. Il dialogo online non si limita a commentare lo spettacolo: lo amplia, lo interpreta e spesso lo guida. Per gli analisti resta da monitorare quanto a lungo dureranno questi picchi di attenzione e come si trasformeranno in opportunità concrete per artisti e mercato.