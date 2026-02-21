Sanremo Giovani 2026, chi è Angelica Bove?

Quando si parla di nuove voci capaci di trasformare fragilità e intensità in cifra stilistica, il nome di Angelica Boce emerge con forza nel panorama italiano. Con il debutto a Sanremo Giovani 2026, la curiosità cresce e in molti si chiedono: chi è davvero questa giovane artista romana che ha saputo imporsi per autenticità e profondità emotiva? Ecco un breve sguardo sul suo percorso e sulla sua identità musicale.
La canzone di Angelica Bove a Sanremo 2026: testo e significato di ‘Mattone’
Il progetto discografico Tana rappresenta una dichiarazione d’intenti: non solo rifugio, ma spazio narrativo in cui mettere ordine tra domande, paure e consapevolezze. All’interno del disco, ‘Mattone‘ occupa un posto centrale. Il titolo richiama qualcosa di concreto, quasi fisico, e diventa metafora di un evento che segna una frattura netta: «Dopo il ‘mattone’ c’è stata una fase di adattamento al dolore, di disagio». Non un peso sterile, ma un elemento con cui imparare a convivere e da cui ripartire. Ha deciso di presentare sul palco questo brano, dando voce alla forza e alla complessità delle emozioni e alla necessità di imparare a viverle ogni giorno. In questo modo ha tradotto due lutti in un racconto musicale autentico, essenziale e privo di filtri.
Come riportato nell’intervista per nss G-CLUB, del brano esiste anche una versione orchestrale, scelta per amplificarne la dimensione emotiva: «L’orchestra è qualcosa di unico e io amo la musica suonata».
Mattone – Produzione artistica di Federico Nardelli, che ne è anche autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove
Dicono che per amare serve stare bene
da soli
di non accontentarsi pur di rimanere insieme
da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni
ma non ci capiamo come figli e genitori
mi prendo un alto po’
troppe informazioni
che mi confondo
Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace
in queste giornate
so che prima o poi passerà
lo ha detto il dottore che mi devo abituare
a stare male in modo normale
come tutte le altre persone
a stare male in modo normale
come tutti gli altri
e ritornare a vivere
Dicono che per odiare serve litigare
servono parole dette bene
io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie
fino a tre non riesco mai a contare
perdo la pazienza come perdo le occasioni
sono treni così, lontani
aspetto ancora un po’
troppe direzioni
possibili
Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace
in queste giornate
so che prima o poi passerà
lo ha detto il dottore che mi devo abituare
a stare male in modo normale
come tutte le altre persone
a stare male in modo normale
come tutti gli altri
e ritornare a vivere
Dicono che porto un peso
che per me è un mattone
ma un mattone serve a costruire
Sanremo Giovani 2026, chi è Angelica Bove?
Angelica Bove, romana classe 2003, costruisce la propria identità artistica lontano dai percorsi tradizionali. Non proviene da accademie o conservatori. Le cover pubblicate a 19 anni diventano un banco di prova e le fanno intuire che il canto può essere molto più di una passione.
Nel 2023 sceglie di mettersi in gioco ai casting di X Factor Italia e si distingue subito nella 17ª edizione per timbro e presenza scenica. Alle semifinali presenta L’inverno, brano scritto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, pubblicato il 1° dicembre 2023. Seguono Bellissimo e poi niente (4 ottobre 2024) e l’esperienza a Sanremo Giovani 2024 con La nostra malinconia, fino al ritorno nel 2026 con Mattone, vittoria a Sarà Sanremo e accesso alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.
Angelica rivendica una spontaneità che attraversa musica, social e televisione. «Cerco di essere spontanea, di tirare fuori i miei pensieri e il mio carattere, che piaccia o no», afferma, convinta che l’autenticità operi una “selezione naturale”.
