Sanremo Giovani 2026, chi è Angelica Bove?

Angelica Bove a Sanremo Giovani 2026: chi è e come si è affermata dai social al palco dell’Ariston passando per X Factor.

Quando si parla di nuove voci capaci di trasformare fragilità e intensità in cifra stilistica, il nome di Angelica Boce emerge con forza nel panorama italiano. Con il debutto a Sanremo Giovani 2026, la curiosità cresce e in molti si chiedono: chi è davvero questa giovane artista romana che ha saputo imporsi per autenticità e profondità emotiva? Ecco un breve sguardo sul suo percorso e sulla sua identità musicale.

La canzone di Angelica Bove a Sanremo 2026: testo e significato di ‘Mattone’

Il progetto discografico Tana rappresenta una dichiarazione d’intenti: non solo rifugio, ma spazio narrativo in cui mettere ordine tra domande, paure e consapevolezze. All’interno del disco, ‘Mattone‘ occupa un posto centrale. Il titolo richiama qualcosa di concreto, quasi fisico, e diventa metafora di un evento che segna una frattura netta: «Dopo il ‘mattone’ c’è stata una fase di adattamento al dolore, di disagio». Non un peso sterile, ma un elemento con cui imparare a convivere e da cui ripartire. Ha deciso di presentare sul palco questo brano, dando voce alla forza e alla complessità delle emozioni e alla necessità di imparare a viverle ogni giorno. In questo modo ha tradotto due lutti in un racconto musicale autentico, essenziale e privo di filtri.

Come riportato nell’intervista per nss G-CLUB, del brano esiste anche una versione orchestrale, scelta per amplificarne la dimensione emotiva: «L’orchestra è qualcosa di unico e io amo la musica suonata».

Mattone – Produzione artistica di Federico Nardelli, che ne è anche autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove

Dicono che per amare serve stare bene

da soli

di non accontentarsi pur di rimanere insieme

da fuori noi ci somigliamo come i cani coi padroni

ma non ci capiamo come figli e genitori

mi prendo un alto po’

troppe informazioni

che mi confondo

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che per odiare serve litigare

servono parole dette bene

io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie

fino a tre non riesco mai a contare

perdo la pazienza come perdo le occasioni

sono treni così, lontani

aspetto ancora un po’

troppe direzioni

possibili

Quanta pioggia ancora cadrà per un po’ di pace

in queste giornate

so che prima o poi passerà

lo ha detto il dottore che mi devo abituare

a stare male in modo normale

come tutte le altre persone

a stare male in modo normale

come tutti gli altri

e ritornare a vivere

Dicono che porto un peso

che per me è un mattone

ma un mattone serve a costruire

Sanremo Giovani 2026, chi è Angelica Bove?

Angelica Bove, romana classe 2003, costruisce la propria identità artistica lontano dai percorsi tradizionali. Non proviene da accademie o conservatori. Le cover pubblicate a 19 anni diventano un banco di prova e le fanno intuire che il canto può essere molto più di una passione.

Nel 2023 sceglie di mettersi in gioco ai casting di X Factor Italia e si distingue subito nella 17ª edizione per timbro e presenza scenica. Alle semifinali presenta L’inverno, brano scritto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, pubblicato il 1° dicembre 2023. Seguono Bellissimo e poi niente (4 ottobre 2024) e l’esperienza a Sanremo Giovani 2024 con La nostra malinconia, fino al ritorno nel 2026 con Mattone, vittoria a Sarà Sanremo e accesso alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Angelica rivendica una spontaneità che attraversa musica, social e televisione. «Cerco di essere spontanea, di tirare fuori i miei pensieri e il mio carattere, che piaccia o no», afferma, convinta che l’autenticità operi una “selezione naturale”.