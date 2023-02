Sanremo, Morgante (FdI) contro Rosa Chemical: "Fuori da Festival"

Milano, 2 feb. (askanews) – Che la canzone Made in Italy di Rosa Chemical avrebbe portato scompiglio alla 73esima edizione del Festival di Sanremo si era capito. Il brano del rapper inneggia all’amore libero, al sesso, all’eguaglianza. La questione è arrivata addirittura in parlamento, la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante ha chiesto alla Rai di escludere il rapper dalla competizione.

“Desta sconcerto la notizia che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, porterà in gara al Festival il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans.

La rivoluzione fluida era già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il festival di Sanremo, che tiene incollati allo schermo famiglie e bambini, nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno. Questo per noi non è accettabile, auspichiamo pertanto che ci sia un ripensamento a riguardo”.

La canzone di Rosa Chemichal ha una doppia copertina come ha spiegato il rapper, è pensata proprio come elemento di rottura. “Nasce per dare parola a tutti quelli che la pensano come me, per dare una voce.

Quello che posso aggiungere è che la copertina del pezzo esce in due versioni, una su Instagram, la clean version, e una su Onlyfans, quella originale. La content creator Alex Mucci ha sposato il nostro progetto e si è messa in prima linea a portare in alto il nostro verbo e infatti è il soggetto di ogni nostra copertina”.