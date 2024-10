Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne nella stagione 2018/19, è tornata a parlare di Javier Martinez, uno dei suoi corteggiatori, ora tra i protagonisti del Grande Fratello.

Sara Tozzi e Javier: il rapporto tra i due

L’argentino, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, era stato al centro di polemiche a causa di segnalazioni che indicavano una sua frequentazione con un’altra ragazza. Nonostante ciò, l’ex tronista, intervistata da Tag24, ha speso belle parole nei confronti di Javier, rivelando anche un curioso dettaglio sul loro rapporto:

“Non ci siamo mai persi di vista. Abbiamo continuato a sentirci e vederci, e lui mi ha scritto fino allo scorso anno. Abbiamo avuto una frequentazione, anche se a intermittenza, perché lui è spesso in giro per lavoro con la pallavolo, e per me è sempre stato difficile mantenere una relazione a distanza”.

Sara Tozzi e la segnalazione su Javier a Uomini e Donne

“Aveva una situazione sentimentale aperta, ma non si trattava di una vera e propria fidanzata. Se non fosse arrivata la segnalazione su di lui, penso proprio che avrei continuato il mio percorso nel programma”.

Sara Tozzi abbandonò il programma perché non era riuscita a dimenticare l’ex fidanzato.

Sara Tozzi e il percorso di Javier al Grande Fratello

Inoltre, Sara ha espresso il suo parere sugli sviluppi recenti che hanno coinvolto Javier al Grande Fratello, focalizzandosi sul suo rapporto con Shaila Gatta, giunto al termine dopo che la ballerina ha manifestato il suo interesse per Lorenzo Spolverato.

“Sapevo che ci sarebbe rimasto male, si vedeva che era innervosito. Javier è una persona vera, e sono certa che il suo interesse per Shaila fosse autentico”, ha aggiunto l’ex tronista.

Sara Tozzi ha, infine, affermato che Javier è un uomo capace di affrontare le difficoltà, avendo superato anche un lutto importante. Ha aggiunto che vive da solo da molti anni, ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia per motivi legati alla pallavolo e non ha la famiglia vicina, poiché i suoi cari vivono lontano, con suo padre che si trova in Sardegna. Ha sottolineato, dunque, che si tratta di un uomo che sa come rimettersi in piedi e lo farà anche questa volta senza problemi.