Jessica Morlacchi si scaglia contro Shaila Gatta: l’ex cantante dei Gazosa critica duramente il comportamento della ballerina nella Casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo nella notte.

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, Javier ha fatto alcune confessioni su Shaila e il clima tra i concorrenti e la ballerina è sempre più teso. Gatta sarebbe stata accusata di aver utilizzato un linguaggio offensivo e omofobo nei confronti di alcuni dei suoi coinquilini, in particolare Lorenzo Spolverato, insinuando dubbi sul suo orientamento sessuale.

In piena notte Jessica Morlacchi ha fatto una confidenza a Luca Calvani:

“Noi non è che siamo indignate per come si è comportata con Javier. Adesso stavamo parlando di altro. Ma tu hai capito cos’ha detto lei ad Javier sotto le coperte? Ha detto che lei è una z***ola, sì a MariaVittoria e Amanda. E non è finita qui, anche su Lorenzo ha detto qualcosa. Lei ha detto ‘non ho capito se a Lorenzo piace Michael’. Perchè secondo lei Lorenzo era ‘F….’. Ma non ha detto gay, ha detto F… sono parole pesanti queste”.