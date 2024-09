Sarabanda's Cat Man ha contratto matrimonio! Ecco i particolari sulle nozze.

L’Uomo Gatto, noto per la sua indimenticabile partecipazione al programma televisivo musicale Sarabanda, presentato da Enrico Papi, è stato una figura molto popolare per questi anni per gli addetti ai lavori. Adesso, il campione abile nel riconoscere le canzoni sin dalla prima nota si è sposato con Elena Cibotariu, la sua compagna da qualche tempo. Vi forniremo qui tutte le informazioni sulle nozze. Gabriele Sbattella, conosciuto come l’Uomo Gatto, è salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione a Sarabanda. Tra i concorrenti più apprezzati del programma per la sua capacità di riconoscere canzoni con solo una nota, l’ex campione si è sposato oggi con la sua fidanzata Elena Cibotariu, con la quale aveva una relazione da un po’ di tempo. Si sono sposati questa mattina, sabato 7 settembre, nella sala del consiglio comunale di San Benedetto Del Tronto, con una cerimonia civile. Essendo un grande appassionato di musica, l’Uomo Gatto ha scelto una delle canzoni più romantiche come colonna sonora per il suo matrimonio, “Your Song” di Elton John, come riportato da un quotidiano locale. Lui ed Elena si sarebbero incontrati nel 2021 durante l’Euros di calcio, quando lui era un volontario e lei era in visita a Rome. Si sarebbero visti per la prima volta nella zona di Piazza Del Popolo. Chi è l’Uomo Gatto? L’Uomo Gatto è diventato popolare grazie al suo ruolo nel programma musicale Sarabanda, condotto da Enrico Papi. È diventato uno dei grandi campioni del programma, dimostrando la sua abilità nel riconoscere le canzoni con una sola nota, diventando un’icona dei primi anni duemila.

Un altro noto concorrente del gioco, Tiramisù, è riuscito a sconfiggerlo. Ha avuto anche una famosa rivalità con El Tigre, un altro personaggio popolare del game show. Da quando ha partecipato a Sarabanda, la sua vita ha subito una trasformazione totale. Al giorno d’oggi, Gabriele Sbattella, a 53 anni, svolge la professione di giornalista sportivo. Il suo aspetto è notevolmente cambiato, adesso senza la sua distintiva chioma bionda arruffata. Nonostante tutto, la sua passione per la musica non l’ha mai lasciato.