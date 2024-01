Sardegna: progressisti sardi rientrano in campo largo, Todde 'soddisfatta'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Un tassello del fronte progressista in Sardegna si ricompone. I progressisti sardi capitanati dall'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda rientrano infatti nel campo largo a trazione Pd-M5S per la corsa alle prossime Regionali, a sostegno della pentastellata Alessandra ...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Un tassello del fronte progressista in Sardegna si ricompone. I progressisti sardi capitanati dall'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda rientrano infatti nel campo largo a trazione Pd-M5S per la corsa alle prossime Regionali, a sostegno della pentastellata Alessandra Todde come candidata presidente. “Lavoriamo, abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per l’unità – dichiara Todde -. Ho sempre ribadito dal primo momento l’importanza di una coalizione ampia, credibile, saldamente ancorata ai valori progressisti e assolutamente alternativa a questa giunta di centrodestra, la peggiore che la Sardegna abbia mai avuto. Non ho mai smesso di lavorare, e continuerò a farlo, in nome dell’unità. E ho sempre cercato – la mia storia e le mie azioni parlano chiaro – di trovare una sintesi condivisa che riuscisse a mettere d’accordo tutte le forze accomunate da principi e valori indiscutibili”.

“L’obiettivo della coalizione del NOI, che ho l’onere e l’onore di rappresentare, è quello di costituire un’alleanza forte e competitiva che dia alla Regione un governo all'altezza delle sfide che ci aspettano, cercando soluzioni necessarie per risolvere i problemi dei cittadini e delle cittadine della nostra isola. Esprimo tutta la mia soddisfazione per la scelta coraggiosa portata avanti dai progressisti, che ringrazio, orgogliosa dell’opposizione fatta in questi 5 anni alla destra in consiglio regionale e convinta del grande lavoro che faremo insieme al governo della Regione. Non ho mai nascosto stima e profondo rispetto per la loro storia politica e per la qualità umana delle persone che animano il partito”, aggiunge Todde.

“Non raccolgo provocazioni di ricostruzioni unilaterali e fantasiose. Tantomeno i tentativi di screditare il lungo e faticoso percorso della coalizione di centrosinistra. Continuo a guardare alle cose che ci uniscono e fino all'ultimo momento possibile lancerò messaggi di concordia. Noi andiamo avanti per la nostra strada perché è evidente che in Sardegna c'è un vento di cambiamento e l'entusiasmo si respira tra i sardi”, conclude.