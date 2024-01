Sardegna: Todde, 'Calenda due facce, a quale devo credere?'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “La nostra è una coalizione politica e civica di centrosinistra con tante componenti, tutte orgogliosamente sarde. Ma al Terzo Polo non ci siamo arrivati, abbiamo svoltato prima. A quale Calenda devo credere? A quello che mi riempiva di complimenti, in privato e sui media, o a quello che oggi mi insulta in tv? Azione in Sardegna fino a ieri flirtava con Solinas e oggi appoggia Soru dopo aver chiesto aiuto alla destra per non raccogliere le firme. Tutta questa vicenda si commenta da sola”. Così Alessandra Todde, candidata governatore M5S-Pd in Sardegna, risponde ai cronisti durante un incontro con i cittadini a Cagliari all'affondo del leader di Azione.