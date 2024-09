Sarebbe un conflitto tra Basciano e Sophie Codegoni? Ecco una forte allusione da parte sua.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, noti per il Grande Fratello Vip, hanno attirato l'attenzione dei media a causa della loro tumultuosa relazione. Dopo la nascita della figlia Celine Blue, hanno anunciato la loro separazione, accompagnata da polemiche, interviste e accuse reciproche. Nonostante un breve riavvicinamento, si sono nuovamente separati nel maggio scorso. Sophie ha avuto una breve relazione con l'attore Aron Piper, mentre recentemente Alessandro ha condiviso un messaggio sui social, interpretato da molti come una critica alla sua ex compagna. Attualmente, si presume una possibile calma tra gli ex, ma si tratta solo di ipotesi.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, famosi per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, negli ultimi dodici mesi hanno monopolizzato l’interesse dei media per via della tumultuosa relazione che li lega. A seguito della nascita della piccola Celine Blue, nel recente passato, hanno reso nota una separazione che si è svolta all’insegna di maldicenze social, interviste su Verissimo e reciproche accuse di severe presunte malefatte. Sophie, infatti, ha affermato che Alessandro l’avrebbe tradita e che lei sarebbe stata vittima di violenza fisica da parte sua. Di contro, Basciano ha puntato il dito contro la presunta influenza negativa esercitata dalla madre e dagli amici su Sophie, che l’avrebbero indotta a prendere la decisione di allontanarsi da lui. Tuttavia, hanno optato per ricongiungersi a seguito di tali avvenimenti, senza affrettarsi a divulgare la notizia, in modo tale da non risucchiarla nel vortice dei riflettori. Questa decisione è stata presa in maniera saggia, in quanto il loro reconciliamento è durato pochi mesi. Lo scorso maggio, infatti, si sono nuovamente separati e Sophie ha iniziato un corteggiamento di durata breve con Aron Piper, l’attore protagonista della serie spagnola “Elite”. Di conseguenza, Alessandro ha interrotto le comunicazioni con l’ex partner, manifestando il suo disappunto. Recenti osservazioni, però, sembrerebbero indicare che l’atmosfera tra i due ex concorrenti si sia distesa. Forse per il bene della loro figlia, Sophie e Basciano sembrano aver superato le loro differenze e sono stati avvistati in compagnia della piccola Celine Blue.

Alcuni ritenevano che la recente riappacificazione indicasse un possibile riaccendersi della passata relazione, che però non è mai stata confermata dagli stessi protagonisti. Tuttavia, si dice che l’armonia tra i “Basciagoni” sia già svanita. Recentemente, Alessandro Basciano ha condiviso una storia su social media che molti hanno interpretato come un’implicita critica alla sua ex compagna. “Quando il diritto del più forte viene eliminato, si introduce il diritto del più astuto… Sembra una vita perfetta, tra casa e chiesa”, ha commentato. Alcuni fan hanno ipotizzato che si potrebbe trattare di un’allusione a una presunta ‘vita segreta’ che potrebbe condurre la Codegoni. Deianira Marzano, in contatto con Alessandro, crede che il DJ stia lanciando frecciate alla sua ex. È però importante ricordare che tutto ciò rappresenta esclusivamente supposizioni dei fan da considerare con cautela.