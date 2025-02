Giallo a Sassari, 78enne trovato morto in una pozza di sangue: indagini in corso

A Sassari sono scattate le indagini, dopo che in un casolare delle campagne di Vizìliu, vicino alla borgata di Li Punti, è stato rinvenuto morto Franco Pilo, 78enne. L’anziano viveva con i suoi tre fratelli, che sono stati condotti in questura per essere interrogati in merito all’accaduto.

Sassari, 78enne trovato morto in una pozza di sangue: si indaga per omicidio

Quando 118 e polizia sono arrivati sul posto, allertati da un vicino di casa, il corpo presentava numerose abrasioni e una grande quantità di sangue, segni che lasciano presagire una morte violenta legata ad un omicidio. Al momento, questa sembra essere l’ipotesi più plausibile, sebbene non sia ancora esclusa la possibilità di un malore seguito da una caduta accidentale.

Ad arrivare sul luogo, insieme a un’équipe del 118 che non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’anziano, sono stati gli agenti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Michele Mecca. Successivamente sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica e il medico legale Francesco Serra, nominato dalla Procura.

Gli investigatori hanno trovato una scena caratterizzata da un evidente stato di degrado e isolamento. I tre fratelli di Franco Pilo, che secondo quanto emerso avrebbero problematiche psichiatriche, sono stati portati in Questura a Sassari per essere interrogati.

Le prime dichiarazioni dei fratelli del 78enne morto

“Franco aveva il diabete ma non voleva prendere le medicine, è possibile che sia caduto e abbia sbattuto la testa“, dichiara il fratello di 74 anni sul posto.

I tre uomini sarebbero stati ascoltati fino a tarda notte. L’abitazione versava in condizioni igieniche estremamente precarie. I quattro vivevano in modo isolato, ma non avevano mai creato disagi ai vicini, né le forze dell’ordine erano mai intervenute in quella casa.