Pensionato trovato morto in una pozza di sangue nel Salento: fermato il presunto assassino

Sebastiano Danieli, pensionato di 66 anni, è stato trovato morto in un campo alla periferia di Galatone, nel Salento, colpito alla testa con un oggetto contundente. La tragica scoperta è stata fatta da un automobilista di passaggio. Le forze dell’ordine hanno arrestato il presunto assassino.

L’uomo è uscito di casa intorno alle 9:30 di ieri mattina, martedì 11 febbraio. Quando la moglie non lo ha visto rientrare per l’ora di pranzo, ha allertato le forze dell’ordine, dando il via alle ricerche. Poco dopo, il 66enne è stato trovato senza vita nella sua campagna.

Durante le indagini iniziali, un 50enne del posto è stato portato in caserma a Gallipoli per essere interrogato dagli inquirenti. Si tratta di un vicino della vittima, Cosimo Loiola, proprietario di un terreno adiacente a quello dove è avvenuto il delitto. Stando agli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato causato da vecchi dissidi riguardanti i confini delle rispettive terre agricole.

I familiari del 66enne, intervistati dai carabinieri, avrebbero confermato che l’uomo aveva già ricevuto minacce dal suo vicino, anche recentemente.

Gli inquirenti avrebbero sequestrato un’ascia, l’arma del delitto, rinvenuta nell’abitazione dell’uomo fermato. Nonostante le prove raccolte, Loiola ha scelto di non fare dichiarazioni.

Il fermo è stato disposto dal pubblico ministero Rosaria Petrolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Gallipoli, sotto la direzione del capitano Alessandro Monti, con il supporto del nucleo investigativo provinciale coordinato dal tenente colonnello Cristiano Marella.