Cristiano Castellani, italiano di 51 anni originario della provincia di Verona, è stato trovato morto su una spiaggia di Zanzibar. Proveniente da Santo Stefano di Zimella, aveva deciso di trasferirsi in Tanzania, spinto dalla sua conoscenza dell’inglese e dal desiderio di iniziare una nuova vita.

Italiano di 51 anni trovato morto in spiaggia a Zanzibar: il ritrovamento del corpo

Castellani era arrivato sull’isola qualche tempo fa, inizialmente per una vacanza, ma con l’intenzione di stabilirsi definitivamente forse per lavorare come interprete. A Zanzibar aveva incontrato un gruppo di connazionali, ed è stato proprio uno di loro a ritrovarlo senza vita sulla spiaggia. Dopo aver notato la sua lunga assenza, gli amici sono usciti alla sua ricerca, trovando prima i suoi vestiti e il telefono, e successivamente il corpo del 51enne.

La notizia è giunta ai genitori settantenni ed è trapelata nel suo paese d’origine in queste ore. Il ritrovamento è avvenuto ieri, giovedì 6 febbraio, ma le cause della morte sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Italiano di 51 anni trovato morto in spiaggia a Zanzibar: le indagini

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni, ma l’autopsia o eventuali esami sulla salma potrebbero chiarire le cause della morte del cinquantunenne, che lascia un fratello e una sorella, oltre ai genitori, a Santo Stefano.