Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio, a San Valentino della Collina, frazione di Marsciano, dove un ciclista di 77 anni è stato rinvenuto morto sul bordo di una strada, disteso a terra accanto alla sua bicicletta. A dare l’allarme alcuni passanti che, notata la presenza del corpo, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Ciclista 77enne trovato morto: investito da pirata della strada

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale dopo essere stato investito da un veicolo il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso, dandosi invece alla fuga e facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini per risalire all’autore dell’investimento si sono concluse e hanno portato all’identificazione del responsabile, grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Todi, coordinati dalla procura della Repubblica di Spoleto.

Ciclista 77enne trovato morto: fermato un uomo

Secondo quanto riportato da Perugia Today, le forze dell’ordine della Compagnia di Todi sono riuscite a identificare il responsabile grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Le indagini hanno condotto a un uomo di 54 anni, residente nei dintorni, che avrebbe già fatto riparare l’auto coinvolta nell’incidente portandola da un carrozziere. Il sospettato sarebbe stato fermato ed è ora in attesa della convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.