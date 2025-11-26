Shock in Usa, dove una studentessa di appena 23 anni è morto sbranata dai tre cani di cui si prendeva cura nel tempo libero: la tragedia in Texas.

Shock in Usa, studentessa muore sbranata dai cani di cui si prendeva cura

Siamo a Tyler, in Texas, dove una studentessa di 23 anni è morta dopo essere stata sbranata dai tre cani di cui si prendeva cura.

La vittima, Madison Riley, nel tempo libero lavorava appunto come dog sitter ma purtroppo, lo scorso venerdì, è stata aggredita dai tre pitbull che stava accudendo. A lanciare l’allarme un vicino di casa, il corpo senza vita della ragazza è stato poi ritrovato nel cortile dell’abitazione, con evidenti ferite e morsi su tutto il corpo.

Come riferito dalle autorità ai media statunitensi, quando gli agenti sono giunti nell’abitazione era ormai troppo tardi, in quanto la 23enne era già morta a seguito dell’aggressione subita dai tre pitbull di cui si stava prendendo cura come dog sitter. Ecco le parole del sergente Larry Christian, addetto stampa dell’ufficio dello sceriffo: “i cani appena hanno visto gli agenti hanno distolto l’attenzione. Tutti e tre si sono avvicinati a uno dei poliziotti, che ha sfoderato l’arma di ordinanza e ha sparato a uno degli animali, uccidendolo.” Gli altri due cani si sono invece allontanati. Madison Riley stava studiando pedagogia dell’infanzia, la madre della ragazza non si dà pace, non riesce a capire cosa possa aver scatenato la reazione dei cani. Gli investigatori stanno indagando, cecando di raccogliere ogni elemento utile, dalla gestione degli animali alle condizioni della proprietà, al fine di capire se ci sono responsabilità legate alla custodia dei tre pitbull. I proprietari, al momento dell’aggressione, non erano presenti. Oggi, 26 novembre, in programma l’udienza per decidere il destino degli altri due pitbull.