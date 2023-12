Scalera e Gallo danno vita alla "Napoli milionaria!" di Eduardo

Roma, 12 dic. (askanews) – Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera tornano a dar vita, in maniera straordinaria, al mondo di Eduardo De Filippo in “Napoli milionaria!”, film tv diretto da Luca Miniero, in prima visione il 18 dicembre su Rai1. E’ la quinta trasposizione filmica delle opere del drammaturgo napoletano realizzata dalla Rai. Uno dei testi più attuali, in cui si parla di fame, della guerra, delle ferite che lascia nelle persone e del potere del denaro.

Siamo nel 1942, sotto i bombardamenti, in un basso di Forcella, dove vivono Gennaro e Amalia Jovine e i loro tre figli. Lui è un ex tranviere pacato e onesto, lei, astuta e decisionista, si arrangia con la borsa nera. Mentre Gennaro viene catturato dai tedeschi lei viene travolta dalla passione per i soldi e il benessere. Dopo la Liberazione e la fine della guerra tutti i membri di quella famiglia saranno profondamente cambiati.

Per Massimiliano Gallo interpretare questo testo e pronunciare la famosa frase “Ha da passà ‘a nuttata” era un sogno. Vanessa Scalera, invece, dopo essere stata Filumena Marturano ha esitato ad accettare questo ruolo ma poi ha dato a Amalia una grandissima intensità. Luca Miniero ha costruito intorno a loro la vitalità del vicolo, mostrato le miserie della guerra e reso pulsante lo straordinario testo che Eduardo scrisse nel ’45, in cui ricordava, attraverso la voce di Gennaro Jovine, che “La guerra non è finita”.