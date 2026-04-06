Scandalo intercettazioni in Colombia: Petro e De la Espriella a confronto mentre aumentano le tensioni

A poche settimane dal voto di fine maggio, le affermazioni del presidente Gustavo Petro su presunti rapporti tra Abelardo de la Espriella e dirigenti di Thomas Greg & Sons hanno scatenato accuse, controdeduzioni legali e richieste di indagine internazionale

Il clima politico in Colombia è precipitato in una nuova controversia a poche settimane dalle elezioni presidenziali di fine maggio: un intervento pubblico del presidente Gustavo Petro ha insinuato l’esistenza di informazioni di intelligence su conversazioni tra il candidato di opposizione Abelardo de la Espriella e i vertici della società che coadiuva la logistica elettorale, Thomas Greg & Sons. La dichiarazione ha subito evocato il timore di possibili intercettazioni illegali e ha riacceso il dibattito sul ruolo delle agenzie di sicurezza nella campagna.

La reazione dell’opposizione è stata immediata: De la Espriella ha smentito con forza ogni collegamento con gli azionisti citati e il suo comitato legale ha chiesto l’attivazione dei canali giudiziari competenti. Nel contempo, la vicenda ha spinto esponenti politici a sollecitare chiarimenti pubblici e, in alcuni casi, a richiedere il coinvolgimento di osservatori internazionali per garantire la piena trasparenza del processo elettorale.

Le accuse al centro dello scontro

Secondo quanto affermato dal presidente, esisterebbero presunti rapporti tra gli azionisti di Thomas Greg & Sons e il candidato di opposizione, con promesse che avrebbero riguardato l’assegnazione di appalti e, in cambio, la fornitura di determinati algoritmi in grado di influire sul risultato elettorale. Questa impostazione ha innescato l’allarme sulla possibile manipolazione del conteggio e ha riportato alla ribalta la questione sensibile delle interferenze digitali nelle procedure di voto, tema che fa temere un colpo alla fiducia pubblica nelle istituzioni.

Cosa ha dichiarato il presidente

Nel suo intervento pubblico il presidente Petro ha sostenuto di basarsi su documenti di intelligence e ha puntato il dito contro specifici attori economici coinvolti nella logistica elettorale. Le sue parole hanno parlato di promesse scambiate «a favore» di una candidatura e della possibilità che certi strumenti tecnologici potessero favorire il risultato di quel candidato. L’accenno a informazioni riservate ha generato immediatamente domande sulla fonte, sulla legittimità delle acquisizioni e sulla responsabilità di chi detiene tali dati.

La replica di Abelardo de la Espriella

Il candidato Abelardo de la Espriella ha respinto categoricamente ogni addebito, definendo le affermazioni del presidente una forma di persecuzione politica e invitando Petro a esibire le prove delle presunte registrazioni. Il suo staff legale ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alla magistratura e alle istanze internazionali competenti, sottolineando che una divulgazione non supportata da elementi verificabili sarebbe un grave attacco alla sua reputazione e alla serenità del confronto democratico.

Reazioni istituzionali e iniziative giudiziarie

Più figure politiche e istituzionali hanno espresso preoccupazione: alcuni parlamentari hanno chiesto chiarimenti pubblici, mentre commentatori e avversari hanno sollevato il sospetto che si tratti di intercettazioni non autorizzate. In parallelo, l’avvocato della campagna di De la Espriella, Germán Calderón España, ha presentato una denuncia alla Commissione di Accuse della Camera, chiedendo l’avvio di un’istruttoria per verificare la presunta violazione delle comunicazioni e per accertare eventuali responsabilità nell’uso improprio delle informazioni.

Richieste di trasparenza e ruolo delle agenzie

Personaggi politici di vari schieramenti hanno esortato a chiarire quale ente abbia gestito eventuali intercettazioni: dalla Direzione nazionale di intelligence (DNI) agli organi di polizia. Alcuni esperti richiamano la normativa che stabilisce limiti rigidi alle intercettazioni senza ordine giudiziario, evidenziando che strumenti come la piattaforma chiamata in passato «Esperanza» richiedono autorizzazioni formali per operare su comunicazioni di soggetti politicamente esposti.

Impatto sul voto e prossime mosse

La vicenda rischia di contaminare il clima elettorale proprio alla vigilia della tornata di fine maggio, mettendo a repentaglio la fiducia degli elettori nelle procedure di scrutinio e nei fornitori tecnici coinvolti. La presenza di Thomas Greg & Sons come partner logistico della Registraduría è ora sotto osservazione, così come la necessità di garantire standard di sicurezza informatica e di trasparenza nelle fasi di conteggio.

Nei prossimi giorni è atteso un susseguirsi di azioni formali: la Commissione di Accuse potrebbe aprire un’inchiesta preliminare, mentre la campagna di De la Espriella ha annunciato che valuterà anche ricorsi presso istituzioni internazionali. Resta centrale la richiesta, ripetuta da più parti, che qualsiasi verifica avvenga in modo imparziale e sotto il controllo degli organismi competenti, per preservare l’integrità del processo democratico e la sicurezza delle comunicazioni sensibili.