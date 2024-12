Scannapieco (Cdp): "Nuovo piano strategico pone solide basi per ruolo cruciale sostegno crescita paese"

Scannapieco (Cdp): "Nuovo piano strategico pone solide basi per ruolo cr...

Scannapieco (Cdp): "Nuovo piano strategico pone solide basi per ruolo cr...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “Con il nuovo piano strategico ‘Oggi, per l’Italia del futuro’, Cassa depositi e prestiti pone solide basi per svolgere un ruolo cruciale come piattaforma di finanza e competenze a sostegno della crescita del Paese''. Lo dichiara l’...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Con il nuovo piano strategico ‘Oggi, per l’Italia del futuro’, Cassa depositi e prestiti pone solide basi per svolgere un ruolo cruciale come piattaforma di finanza e competenze a sostegno della crescita del Paese''.

Lo dichiara l’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, in occasione della presentazione del piano strategico 2025-2027. ''Negli ultimi tre anni il gruppo ha affrontato una profonda trasformazione grazie alla quale ha saputo evolversi mettendo al centro i valori di sostenibilità, diversità e inclusione'', aggiunge l'ad. ''Oggi, in uno scenario decisamente cambiato, la nostra azione si amplierà a nuove aree di intervento con ulteriori strumenti e iniziative in grado di rispondere alle prossime sfide che dovranno affrontare famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni centrali e locali”.

''Il nuovo Piano strategico dovrà favorire la crescita delle imprese che innovano. La coesione è sviluppare il territorio con un'attenzione al Mezzogiorno. La sicurezza è fondamentale così come la transazione energetica. Infine dobbiamo rendere più resilienti i nostri territori''.

''Vogliamo estendere gli strumenti per la crescita dimensionale delle imprese. Servono imprese più grandi e in grado di fare innovazione. Noi finanziamo chi vuole fare operazioni di crescita ed innovazione anche al Sud. Questo Piano insieme a Simest qualifica lo sviluppo all'estero. Sulle infrastrutture vogliamo essere più proattivi e fare da capofila. Quindi più attivi sulle infrastrutture. Nella Pa gestiremo gli strumenti finanziari per gli attori pubblici. Noi possiamo rendere più veloce l'impegno delle risorse''.

''C'è una forte domanda di case per studenti, anziani che vivono da soli- ha sottolineato Scannapieco -: C'è una forte richiesta per giovani coppie o chi deve spostarsi per lavoro. Il 75% del patrimonio è datato e va adeguato. Lanceremo iniziativa per lavoratori del servizio privato e pubblico. Investiremo di più nel social housingn, così comenella rigenerazione urbana e investiremo nella riqualificare del settore alberghiero''.

''Cassa è un centro di proposte per io sviluppo sostenibile – ha puntualizzato – più vicino alle imprese e alla Pa, saremo più presenti sui territori. Siamo un centro di competenze''.