Scarafaggi in casa: i metodi naturali

Gli insetti come gli scarafaggi in casa, presenti nelle tubature, si allontano con rimedi come zucchero e bicarbonato.

Sono alcuni degli insetti maggiormente sgradevoli e anche disgustosi da poter vedere e trrovare in una casa. Nonostante la casa sia pulita e ci sia una buona igiene, poco importa perché gli insetti come gli scarafaggi troveranno comunque il modo per annidarsi ed entrare in casa. possono nidificare un po’ ovunque e apparire all’improvviso.

Scarafaggi in casa

Tendono a nascondersi soprattutto nelle tubature e la presenza di questi insetti in questi oggetti del lavandino della cucina o del bagno può essere il segnale che si sono giù diffusi arrivando a una vera e propria infestazione. Gli scarafaggi in casa mano molto gli ambienti caldi e umidi per questo le tubature sono il luogo dove possono proliferare ed espandersi.

Capita che, dalle tubature, gli scarafaggi emergono dagli scarichi andando poi a contaminare le varie superfici per cui arrivare poi in casa è molto semplice per questo tipo di insetto. Non appena emergono, non solo si diffondono nell’ambiente casalingo, ma possono anche portare malattie, per cui è bene fare attenzione.

Le aree della casa come il bagno e la cucina sono le preferite di questi insetti, quindi è bene fare particolarmente attenzione a queste zone in quanto sono attratti dal cibo e dall’umidità, come detto. I piani di lavoro, le superfici, ma anche gli scarichi devono essere puliti molto bene proprio per evitare che possano giungere.

Scarafaggi in casa: rimedi

I metodi naturali sono sicuramente i migliori per tenere alla larga gli scarafaggi in casa. Sono rimedi economici, sicuri ed efficaci anche perché considerati una soluzione sostenibile e naturale al tempo stesso. Sono soluzioni con ingredienti casalinghi che possono fungere da repellente per tenerli alla alrga a da casa.

Mescolare insieme lo zucchero e il bicarbonato di sodio permette infatti di allontanarli, ma anche di eliminarli. Una soluzione molto facile da preparare dal momento che basta aggiungere la stessa quantità di bicarbonato di sodio e di zucchero che, essendo dolce, attira questi insetti dal momento che ne sono ghiotti.

Una soluzione da mettere poi nelle aree calde e umide della casa, come dietro i mobili, vicino agli scarichi e alle tubature dove gli scarafaggi amano stare andando poi, ogni tanto a monitorare in modo da capire se il trattamento funziona. Una soluzione non tossina che va a prevenire anche le infestazioni.

Insieme a questi rimedi, vi sono anche altre soluzioni che non sono tossiche o nocive, come per esempio l’aceto bianco che si rivela essere un ottimo repellente naturale. Oltre a questo rimedio, si consigliano gli oli essenziali alla lavanda o ad altri profumi per allontanarle da casa.

Scarafaggi in casa: miglior repellente

I rimedi naturali consigliati sono sicuramente validi ed efficaci per combattere l’invasione delle formiche in casa o in cucina, ma a lungo andare possono non essere così efficaci. Per questa ragione si ha bisogno di un repellente che siaa valido e abbia benefici a lungo termine. Una formula quale Ecopest Home è maggiormente indicata.

Un repellente che si distingue da altri in commercio per essere tecnologico, innovativo. Un dispositivo che usa l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per impedire a questi insetti di entrare, ma anche al tempo stesso di avere una casa maggiormente accogliente e libera da questi parassiti. Una soluzione adatta e non nociva per gli esseri umani e animali domestici.

Questo repellente dalle dimensioni compatte si attiva in modo semplice: basta soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci ad agire. Una soluzione del genere è poi utile anche in confronto di altri insetti che si aggirano per la casa: dalle mosche alle terme sino alle vespe, le zanzare fino ai roditori.

consigliato anche perché non dannoso, ecologico, quindi con zero impatto sull’ambiente. Non è fastidioso e molto silenzioso senza disturbare il vicinato. Agisce su una superficie di 250 metri quadrati proteggendo sia gli spazi interni che esterni della propria casa.

L’acquisto avviene in modo semplice dal momento che è considerato un repellente esclusivo e originale non si compra nei negozi fisici oppure online. Il consumatore si collega al sito ufficiale, riempie il modulo con le proprie generalità in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dei dati per poi evadere l’ordine. Il costo di due confezioni di Ecopest Home è di 49.90€ con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.