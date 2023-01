Scarafaggi sul balcone: come allontanarli senza veleni

I rimedi come l'erba gatta o il rosmarino insieme a una soluzione come Ecopest Home tengono lontani gli scarafaggi sul balcone.

La zona della casa e il balcone sono gli angoli e le zone dove insetti come gli scarafaggi possono maggiormente giungere e annidarsi. Nei prossimi paragrafi si scopre come fare per tenerli lontani da queste aree senza l’uso di veleni e le cause per cui si annidano in questi angoli dell’abitazione.

Scarafaggi sul balcone: cause

Sono insetti che fanno la loro comparsa soprattutto durante il periodo estivo per via delle alte temperature. Gli scarafaggi sono insetti che si possono trovare sul balcone o davanzale di casa e capire quali sono le cause per cui entrano diventa fondamentale anche per sapere in che modo allontanarli e i rimedi da usare.

Noti anche con il nome di blatte, tendono a distinguersi da altri insetti per il corpo allungato e schiacciato con dimensioni che possono variare dai 3 ai 4 cm di lunghezza. Alcune specie sono dotate di ali in modo da librarsi in volo, mentre la maggior parte ne sono sprovviste e quindi tendono a spostarsi sulle zampe.

Il balcone, ma anche il bagno, il sottoscale e le cantine sono i luoghi dove questi insetti tendono a proliferare maggiormente. Si trovano qui proprio perché in queste aree della casa è possibile trovare briciole, residui di cibo oppure sostanze ricche di zucchero come dolci, biscotti e anche marmellate di cui sono particolarmente ghiotti.

La presenza di questi insetti in casa o sul balcone è dovuta anche alla presenza di carboidrati come pane o pasta soprattutto se nelle belle giornate estive si tende a mangiare fuori, è quasi sicuro che a fare compagnia ci saranno anche gli scarafaggi. Nelle zone in cui le condizioni di pulizia o igiene sono scarse ecco che arrivano perché possono proliferare.

Scarafaggi sul balcone: cosa fare

Sapere cosa fare e come comportarsi con la presenza degli scarafaggi sul balcone è importante per capire come allontanarli ed evitare che possano entrare nell’abitazione. Dal momento che, essendo molto piccoli, possono intrufolarsi anche nei battiscopa o in alcune fessure, si consiglia di controllare attentamente queste aree.

Sarebbe il caso di chiudere queste crepe o sigillarle con dello stucco da applicare lungo i tubi idraulici o prese elettriche dove sicuramente si possono nascondere per poi uscire allo scoperto. In questo modo si ha la casa protetta, non solo dagli scarafaggi, ma anche da altri insetti come pesciolini d’argento o formiche.

Ci sono poi una serie di soluzioni naturali che risultano essere efficienti e non invasive, come l’aglio e l’alloro, due erbe aromatiche e condimenti che si trovano in ogni cucina. Basta semplicemente posizionare degli spicchi di aglio e delle foglie di alloro su dei piattini da posizionare sul balcone per allontanarle in poco tempo.

Il sapone di Marsiglia da usare in liquido o scaglie è anche un ottimo repellente naturale. Basta scioglierne un po’ in acqua tiepida e con uno spruzzino basta distribuirlo nelle superfici dove questi insetti arrivano. L’erba gatta da posizionare vicino alle porte e alle fessure oppure coltivare un po’ di piante di rosmarino sul balcone aiuta a farli sparire.

Scarafaggi sul balcone: rimedio naturale

Tra i vari rimedi naturali utili ad allontanare ed eliminare definitivamente gli scarafaggi sul balcone, si consiglia una soluzione che, per le sue caratteristiche e benefici, è considerata la migliore. Si tratta di Ecopest Home, una soluzione innovativa e all’avanguardia rispetto a tutti gli altri pesticidi e insetticidi presenti sul mercato.

Questo rimedio ha ottenuto il consenso di molti consumatori proprio perché li allontana grazie al fatto che sfrutta l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che sono inudibili all’orecchio umano, ma che questi insetti captano molto bene per cui tendono a non avvicinarsi a casa. Rispetto ai veleni in vendita in commercio, questo repellente funziona anche perché non causa problemi agli esseri umani e animali domestici.

Si può posizionare in ogni stanza anche in camera dei bambini proprio per la sicurezza del prodotto. Protegge la propria casa in modo da renderla un luogo accogliente e ospitale. Copre un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati e dona protezione h24 per tutti i giorni della settimana. Una soluzione non ingombrante, di dimensioni compatte ed economica.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Con Ecopest Home si ha la certezza di avere una casa libera, non solo dagli scarafaggi, ma anche da altri insetti che possono invaderla come le cimici, le mosche, i ragni, i pesciolini d’argento e i roditori. Bisogna soltanto collegarlo alla corrente elettrica affinché cominci ad agire in maniera silenziosa e inodore, oltre che ecologica.

Questo dispositivo esclusivo e originale non si può ordinare nei negozi fisici siti Internet, ma per diffidare delle imitazioni, è necessario che il consumatore interessato all'acquisto si colleghi al sito ufficiale del prodotto

