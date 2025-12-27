I giorni di festa vedono un aumento delle auto in strada e questo causa anche un maggior numero di incidenti, gli schianti tra veicoli non sono solo un problema italiano ma si verificano in altri angoli del globo. L’ultimo di grave portata è accaduto in Giappone, scopriamo insieme cosa è successo.

Tokyo ed il super afflusso di veicoli

La capitale giapponese è una città ricca di strade e naturalmente di traffico, difatti sia nel centro cittadino che nelle strade che la circondano le macchine in movimento sono sempre tantissime.

Questo nonostante la struttura della rete stradale sia articolata in modo da gestire senza particolari problemi il gran numero di mezzi che vi transitano.

Capita difatti di avere delle micro-paralisi dovute a troppi veicoli in un punto solo, lo smaltimento quindi è complicato e spesso possono verificarsi degli spiacevoli episodi.

Incidente sulla superstrada ad est della capitale, 26 feriti e 50 auto distrutte

Lo schianto tra due tir si è verificato nella serata di venerdì 26 dicembre sulla Superstrada Kan-Etsu ad est di Tokyo.

L’impatto tra i mezzi pesanti ha causato un tamponamento a catena, la polizia ha riferito di 50 auto coinvolte. Come riportato da Ilsole24ore tramite Lapresse nel terribile scontro è morta una donna di 77 anni ed altre 26 sono rimaste ferite.

Dei 26 che hanno riportato danni, 5 versano in gravi condizioni e sono state ricoverate in ospedale, il molteplice schianto derivato dalla strada nevosa che ha impedito una corretta frenata, poiché i camion a causa del sinistro avevano bloccato la strada.